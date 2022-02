Touken Ranbu Warriors: Auch der mysteriöse Omokage zeigt sich in Aktion

DMM Games, Nitroplus und die beiden Entwickler Omega Force und Ruby Party haben noch den 16. Kämpfer aus dem Musou-Spiel Touken Ranbu Warriors mit einem Video vorgestellt. Dabei handelt es sich um Omokage.

Er ist ruhig und stets gefasst, trotz seines etwas zerbrechlichen Aussehens. Er wird als mysteriös beschrieben und trägt im Kampf ein Otachi, ein Großschwert. Die Kämpfer aus dem ersten, dem zweiten, dem dritten, dem vierten sowie dem fünften Team hatten wir euch bereits gezeigt.

Zeitreisen und Musou

Der Stoff basiert auf Touken Ranbu -ONLINE-, einem Browser-Spiel von DMM Games und Nitroplus. Nun erfolgt also der Schritt auf Konsole mit einer Musou-Umsetzung. Dabei warten 15 bekannte Charaktere, welche Touken Danshi genannt werden, und der mysteriöse Omokage. Es sind dies Schwerter, welche die Form von Menschen angenommen haben, um die Geschichte zu bewahren.

Die Touken Danshi reisen durch die Zeit, als sie plötzlich von der History Retrograde Army (HRA) angegriffen werden. Nun müssen sie in die kriegerische Sengoku-Ära reisen, um dort eine Änderung der Zeitlinie abzuwenden. Als Basis fungiert Honmaru, wo auch alltägliche Tätigkeiten und Treffen warten.

Die Veröffentlichung soll im Westen durch Koei Tecmo digital am 24. Mai 2022 für Nintendo Switch erfolgen. In Japan gibt es zudem eine physische Veröffentlichung sowie eine PC-Version. Dort erscheint der Titel bereits am 17. Februar 2022.

Omokage

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Touken Ranbu Warriors, Koei Tecmo, DMM Games, Nitroplus, Ruby Party, Omega Force