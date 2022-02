Erlebt eine Legende: EarthBound und EarthBound Beginnings jetzt auf Nintendo Switch

Immer wieder hört man von diesem legendären Mother, immer wieder liest man von Spielen, die von Mother inspiriert seien. Was ist das für ein Spiel? Das ist gar nicht so einfach herauszufinden. Der erste Teil erschien damals gar nicht im Westen, der zweite Teil dann als EarthBound nicht in Europa.

Die besten Karten hat man mit einer Wii U, die ja bekanntlich kaum jemand hat. Dort erschienen EarthBound (Mother 2) und EarthBound Beginnings (Mother) für die Wii U Virtual Console. EarthBound zusätzlich exklusiv für New 3DS. Nun macht Nintendo diese Klassiker endlich breit zugänglich.

Auch diesmal ist das an eine kleine Bedingung geknüpft. Ihr braucht keine Wii U, aber ein Abo von Nintendo Switch Online. Wenn ihr eins habt, werdet ihr euch freuen: Dann kosten euch die Spiele nichts zusätzlich. Beide Spiele sind ab sofort verfügbar.

Eine Einführung zu EarthBound:

Als ein Meteorit in der Nähe von Ness’ Haus einschlägt, macht der mutige Junge sich auf, um Näheres herauszufinden. Er ahnt ja nicht, dass dies der Anfang eines epischen Abenteuers ist, das sein Leben auf den Kopf stellen wird … ach ja, und möglicherweise rettet er nebenbei auch noch das Universum!

Der neue Trailer:

