Horizon Forbidden West: Video zeigt Spiel auf Basis-PS4, dazu neuer Cinematic-Trailer

Die Veröffentlichung von Horizon Forbidden West naht in großen Schritten und Sony sowie Guerrilla Games haben die PR-Maschine angeworfen. Ein neuer Cinematic-Trailer lässt es nochmal richtig krachen.

Wer die digitale Version vorbestellt hat, kann übrigens jetzt den Vorabdownload starten, um zur Veröffentlichung gleich loslegen zu können. Sony gab außerdem bekannt, dass sich Vorgänger Horizon Zero Dawn weltweit über 20 Millionen Mal verkauft hat. Was für ein Ergebnis – denn immerhin handelte es sich um eine ganz neue Marke.

Die Macher scheuen sich auch weiterhin nicht, Horizon Forbidden West auf der PS4 zu zeigen. Ein weiteres neues Gameplay-Video zeigt das Spiel sogar auf einer Basis-PS4. Holt euch eure Eindrücke!

Auch bei Sucker Punch freut man sich riesig auf die Veröffentlichung von Aloys neuem Abenteuer. So sehr, dass man ein Crossover in Ghost of Tsushima erschaffen hat. Ein neuer Patch, der diese Inhalte hinzufügt, ist bereits verfügbar.

Nach der Verschiebung erscheint Horizon Forbidden West am 18. Februar 2022. Die Regalla Edition zum Spiel ist allerorts ausverkauft. Die zuvor ausverkaufte Collector’s Edition bekommt ihr derzeit wieder bei Amazon*. Die Special Edition auch bei Amazon*.

Cinematic-Trailer:

PS4-Trailer:

Bildmaterial: Horizon Forbidden West, Sony, Guerrilla Games