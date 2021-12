Das war… Kalenderwoche 49/2021

In den letzten Tagen war das ganz große Highlight natürlich The Game Awards 2021. Daneben gaben eine Server-Schließung, eine Übernahme sowie ein Gerücht weiteren Gesprächsstoff. Auch auf viele weitere Videos der Woche kommen wir noch zu sprechen und auf unser aktuelles Review. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Geoff Keighley hat seine Award-Show mittlerweile fix im Gaming-Kalender verankert. Auch bei The Game Awards 2021 war die Branche wieder vereint und das Programm konnte sich sehen lassen. Hier nochmals die spannendsten Projekte, welche gezeigt wurden:

Eine schlechte Nachricht gab es von Bandai Namco. Bereits am 7. Februar 2022 schließen die Server von Tales of Crestoria (Mobil). Das sehr ambitioniert gestartete Mobile-Game ist seit Juli 2020 erhältlich.

Sony hat ein weiteres Studio aufgekauft. Dabei handelt es sich um Valkyrie Entertainment aus Seattle. Bisher war man vor allem dafür bekannt, andere Entwickler zu unterstützen. Beispielsweise war das bei der God-of-War-Reihe der Fall.

Persona feiert derzeit den 25. Geburtstag, gerade frisch hat man eine Neuveröffentlichung von Persona 4 Arena Ultimax enthüllt. Inzwischen gibt es jedoch auch ein weiteres Gerücht: Als Nächstes soll Persona 3 Portable die Remaster-Behandlung erhalten. Ob da wohl etwas dran ist?

Das ungebrochen beliebte Metroidvania-Genre erhielt mit Afterimage (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) eine weitere Neuankündigung. Zudem wurde das Strategie-RPG Vestaria Saga Gaiden: The Sacred Sword of Silvanister (PC) für den Westen enthüllt. In den letzten Tagen erschienen ist die Klassiker-Sammlung Monster Rancher 1 & 2 DX (Switch, PC, Mobil) sowie der Schwarz-Weiß-Plattformer White Shadows (PS5, Xbox Series, PC). Auch den Eröffnungsfilm zum Otome Even if Tempest (Switch) könnt ihr euch mittlerweile ansehen.

Den jährlichen Auftritt beim Granblue Fantasy Fes bestritt Granblue Fantasy: Relink (PS4, PS5, PC) mit einem neuen Trailer. Aus Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) stand Hisui-Voltobal im Zentrum, während es bei Monark um die Kämpfe ging. Mit Alette Claretie und Olias Enders stellte uns Koei Tecmo außerdem zwei weitere Charaktere aus Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (PS4, Switch, PC) vor. Die Veröffentlichung von Yurukill: The Calumniation Games (PS4, PS5, Switch, PC) soll hierzulande am 10. Juni über die Bühne gehen. Einige der Kollaborations-Charaktere von Chrono Cross für Another Eden (PC, Mobil) erhielten ihr Vorstellungs-Video.

Die PC-Features stellte uns Sony zu God of War vor und auch die PS5-Veröffentlichung der Uncharted: Legacy of Thieves Collection steht schon im Januar an. Mit dem frisch enthüllten Gal*Gun: Double Peace für Nintendo Switch vervollständigt man die Trilogie. Die Portierung Rune Factory 4 Special (PS4, Xbox One, PC) ist mittlerweile ebenso erhältlich wie die Switch-Umsetzung von Life is Strange: True Colors. Das von Level-5 entwickelte Fantasy Life Online (Mobil) ist nun auch im Westen erschienen. Auf 50 Millionen Downloads blickt unterdessen Pokémon Unite (Switch, Mobil) zurück. Über Weihnachten finden diverse Festivitäten statt, es gibt auch tägliche Belohnungen.

Neue Kämpfer-Vorstellungen erreichten uns zum Fighter DNF Duel (Link) und zum Musou Touken Ranbu Warriors (Switch, PC) (Link). Der einstige Mobile-Titel Egglia Rebirth (Switch) von Mana-Designer Shinichi Kameoka erscheint bereits nächste Woche in Japan. Zum kompetitiven Arena-Kampfspiel Star Wars: Hunters (Switch, Mobil) gab es erstmals Gameplay-Material zu sehen. In die Horror-Welt von Scorn (Xbox Series, PC) sollen wir erst im kommenden Oktober eintauchen können. Ein animierter Trailer zeigt uns des Weiteren Loot River (Xbox One, Xbox Series, PC) und zu The Last Oricru (PS5, Xbox Series, PC) gibt es den ausführlichen Übersichtstrailer.

Die nächste Kämpferin für Guilty Gear -Strive- (PS4, PS5, PC) ist Baiken, in My Hero One’s Justice 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) ist ab sofort Present Mic verfügbar und in Nickelodeon All-Star Brawl (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) mischt Garfield mit. Für Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4) könnt ihr euch einen Yakuza-DLC sichern. Zum Jubiläums-Anime Pokémon: Entwicklungen gibt es inzwischen die sechste Folge. Zum 20. Geburtstag von ICO gab es ein historisches Konzept-Video zu sehen. Wer seinen Blick eher in die digitale Zukunft richten möchte, kann bei Ubisoft Quartz mitmachen. Oder vielleicht doch lieber den Klassiker nachholen?

Das einzige Review der Woche von JPGAMES drehte sich um Shin Megami Tensei V (Switch) (zum Testbericht). Dabei offenbarten sich uns zwei Seiten. Einerseits hapert es bei der Story und Technik, andererseits sind die Atmosphäre, die Musik, das Level-Design und das Kampfsystem sehr gut gelungen. Wer also seine Prioritäten bei den letztgenannten Aspekten hat, wird viel Spaß mit dem JRPG haben.