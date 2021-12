Das JRPG Monark stellt uns im Video die Kämpfe vor

NIS America hat einen neuen Trailer zum JRPG Monark veröffentlicht. Darin geht es vor allem um die Kämpfe, wir hören aber auch den Theme-Song „Pleiades“.

Durch NIS America erscheint Monark am 25. Februar 2022 auch in Europa. Dies für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC-Steam. Es sind englische Texte sowie englische und japanische Sprachausgabe geplant. Das JRPG wird von Lancarse entwickelt, welche unter anderem für Zanki Zero: Last Beginning und Lost Dimension verantwortlich sind.

Die Deluxe Edition zu Monark für PlayStation 4, PS5 und Nintendo Switch enthält zum „Normalpreis“ zusätzlich ein Softcover-Artbooklet, ein Wendecover sowie einen Download-Code für den offiziellen Soundtrack. Im NISA Europe Online Store findet ihr zudem die Limited Edition für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch.



Dämonen suchen eine Schule heim

Ihr erwacht plötzlich in der Shin Mikado Academy, wobei der Campus durch eine Barriere abgeriegelt ist. In der Schule treiben dämonische Kräfte ihr Unwesen. Zusammen mit vier Teammitgliedern müsst ihr der Sache auf den Grund gehen, wobei man ebenfalls über dämonische Kräfte verfügen kann. Mit den vier Begleitern könnt ihr auch vier verschiedene Wege wählen. Für wen entscheidet ihr euch und wie beeinflusst das euer Schicksal? Die Kämpfe finden rundenbasiert statt.

Falls euch das alles an Shin Megami Tensei erinnert, dann liegt ihr natürlich richtig. Wichtige Positionen bei der Entwicklung von Monark haben einen Bezug zur bekannten Reihe.

Monark im Kampf-Trailer

Bildmaterial: Monark, NIS America, FuRyu, Lancarse