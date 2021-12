Elden Ring: Neuer, düsterer Cinematic-Story-Trailer führt euch in die Geschichte ein

Der Abschluss von The Game Awards 2021 gehört natürlich dem Spiel, das Fans erwiesenermaßen am meisten herbeisehnen. Erwiesen ist das dahingehend, weil Elden Ring im zweiten Jahr in Folge den „Most Anticipated“-Award der Show erhalten hat.

Dabei hat es sich immerhin gegen God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, dem Sequel zu Zelda: Breath of the Wild und Starfield durchgesetzt. Doch bald schon wird Elden Ring den Titel abgeben müssen, denn es erscheint am 25. Februar 2022.

Der neue Story-Trailer, frisch von der Show, führt euch in die Story des Abenteuers ein. Es ist wohl alles, was FromSoftware-Fans wissen müssen, nachdem sie vor einigen Tagen schon ausführliches Gameplay sehen durften oder gar selbst am Network-Test teilgenommen haben.

Gesprochen wird das Video übrigens auch von der Erzählerin, die ihr im Spiel hören werdet. Am 25. Februar 2022 dürft ihr in die neue FromSoftware-Welt eintauchen. Ihr könnt euch Elden Ring hier bei Amazon vorbestellen*.

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware