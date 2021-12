Star Wars: Hunters liefert erste echte Einblicke zum Gameplay der 4-vs-4-Kämpfe

Im Februar überraschten uns Nintendo, Zynga Inc. und Lucasfilm Games mit der Bekanntgabe von Star Wars: Hunters bei Nintendo Direct. Es handelt sich um ein kompetitives Arena-Kampfspiel. Nach dem Teaser-Trailer gab es im Sommer eine Cinematic-Trailer. Beide Videos boten nur wenig echte Einblicke.

Das ändert sich heute mit einem richtigen Gameplay-Trailer. Das Video zeigt nicht nur Einblicke ins Spiel, sondern stellt auch die acht spielbaren Figuren des 4-vs-4-Arena-Fighters vor. Jede Figur hat dabei individuelle Fähigkeiten und Waffen.

Rieve und J-3DI schwingen gekonnt Lichtschwerter, Zaina und Sentinel haben zielgenaue Schussfähigkeiten, Imara Vex besitzt ein Arsenal an Kopfgeldjägerausrüstung, Grozz ist unglaublich stark, Slingshot nutzt gewitzt Technologien wie Droideka und die einfallsreichen Utooni nutzen alles, was sie so finden.