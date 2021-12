Das neue Pokémon von Pokémon-Legenden: Arceus sieht aus wie ein Vorbestellerbonus

Zuletzt hatte uns The Pokémon Company neue Hisui-Formen zu Zorua und Zoroark vorgestellt. Heute geht es mit Hisui-Voltoball weiter! Ein neuer Trailer präsentiert euch diese neue Entdeckung in der Pokémon-Welt.

Hisui-Voltoball hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit den Pokébällen der Welt. Und damit auch eine Ähnlichkeit zum Vorbestellerbonus für Pokémon-Legenden: Arceus, den ihr bei Otto bekommt*. Einen Pokéball nämlich.

Falls ihr euch gefragt habt, wieso der Otto-Pokéball so hölzern aussieht, bekommt ihr heute die Antwort darauf. Auch Hisui-Voltoball sieht nämlich unten herum hölzern aus.

Dieses rätselhafte Pokémon verfügt über einen glänzenden, kugelförmigen Körper. Durch die an Holzmaserung erinnernde Oberfläche seines Körpers sowie das Loch oben auf seinem Kopf sieht es den Pokébällen aus der Hisui-Region sehr ähnlich. In Hisui-Voltobals Körper scheinen sich unzählige Samen zu befinden. Gelegentlich schießt es diese Samen aus dem Loch in seinem Kopf. Allerdings ist unbekannt, wie genau es im Körper dieses Pokémon aussieht, da hinter dem Loch nur Finsternis zu sehen ist.

Von der Holz-Optik sollte man sich nicht blenden lassen. In Voltoball lagert auch weiterhin viel Elektrizität, die es mit einmal freisetzen kann. So verpasst es Menschen und Pokémon in seiner Nähe Elektroschocks!

Seht euch hier den neuen Trailer an.

