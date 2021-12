Tunic: Das „Old-School-Zelda“ erscheint im März für Konsolen und PCs

Indie-Publisher Finji hat die Veröffentlichung von Tunic auf den 16. März 2022 datiert. Das Spiel wird dann für Xbox Series, Xbox One, PCs und Mac erscheinen. Ein neuer Release-Date-Trailer verrät euch mehr.

Vorgestellt wurde das Action-Adventure, dessen Entwicklung einst als Secret Legend begann, erstmals 2018. Damals wurde es vom kanadischen Indie-Entwickler Andrew Shouldice im Alleingang entwickelt. Der hing 2015 für das Spiel seinen Job bei Silverback Productions an den Nagel.

Shouldice erklärte, dass Tunic von bestimmten „Triangle-Such-Games“ inspiriert wurde und damit meint er ganz offensichtlich The Legend of Zelda. Inzwischen hat Shouldice ein paar Leute an der Seite, die sich um das große Drumherum kümmern.

Eine Demo zu Tunic ist übrigens aktuell und bis zum 14. Dezember bei Xbox und PC-Steam verfügbar. Tunic wird am 16. März 2022 auch deutsche Texte bieten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Tunic, Finji