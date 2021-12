Monster Rancher 1 & 2 DX feiert ab sofort den 25. Geburtstag der Reihe

Während sich rund um The Game Awards alles um die Zukunft dreht, könnt ihr seit gestern auch eine kleine Exkursion in die Vergangenheit unternehmen. Monster Rancher 1 & 2 DX ist nun nämlich weltweit für Nintendo Switch, PCs und Mobilgeräte erhältlich. Im Launchtrailer ermuntert euch Kazumi Fujita nochmals zum Kauf und zur Teilnahme am ersten Turnier außerhalb Japans.

Koei Tecmo bringt damit eine alte, beliebte Serie pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum wieder auf die Bildfläche. Und es ist noch viel mehr geplant, wie uns Executive Producer Kazumi Fujita schon im Interview mitteilte. Zu aller Nostalgie lässt man in der Neuveröffentlichung auch noch ein paar neue Features springen.

Der Launchtrailer zu Monster Rancher 1 & 2 DX

Bildmaterial: Monster Rancher 1 & 2 DX, Koei Tecmo