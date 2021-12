Hellblade II: Ninja Theory gibt ersten, furchteinflössenden Blick auf die Fortsetzung

Microsoft hatte zur E3 2018 bekannt gegeben, Hellblade-Entwickler Ninja Theory gekauft zu haben. Durch die Eingliederung in das Microsoft-Portfolio versprach sich Ninja Theory weitere Ressourcen und Freiheiten, um Fans „ähnliche Titel wie Hellblade: Senua’s Sacrifice“ anzubieten.

Man wird sogar einen Titel anbieten, der ziemlich ähnlich zu Hellblade: Senua’s Sacrifice ist. Nämlich Senua’s Saga: Hellblade II. Der Aufkauf durch Microsoft hat aber auch zufolge, dass Hellblade II (nur) für Xbox Series und PCs erscheint.

Bei The Game Awards 2021 bekamen wir in der Nacht den ersten Gameplay-Blick auf das Spiel. Nachdem Ninja Theory in den letzten Monaten die Fans mit Entwicklervideos über Wasser gehalten hatte, gibt es heute stolze sechs Minuten aus dem Spiel. Neben Gameplay sehen wir auch Sequenzen und Events.

Bildmaterial: Senua’s Saga: Hellblade II, Microsoft / Ninja Theory