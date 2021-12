Pokémon Unite feiert Download-Meilenstein und eine aufregende Weihnachtszeit

Pokémon Unite blickt auf nunmehr 50 Millionen Downloads weltweit zurück. Das gab man stolz bei Twitter bekannt. Das Spiel ist seit Juli 2021 für Konsolen und seit September 2021 für Mobilgeräte verfügbar.

Es gibt also viel zu feiern, zumal auch Weihnachten vor der Tür steht. Zunächst gibt es für den Download-Meilenstein Aeos-Tickets für jeden, beginnend am 8. Dezember. Darüber hinaus gab man heute den Fahrplan für neue Updates und Events durch die Weihnachtszeit bekannt.

Vom 15. Dezember bis zum 16. Januar 2022 feiert man die Schneeballschlacht in Glacia City. Ein Event voller neuer Herausforderungen und Überraschungen. Schon morgen beginnen die weihnachtlichen Feierlichkeiten mit dem Debüt von Fruyal. Bis zum 31. Dezember könnt ihr eine kostenlose Unite-Lizenz für Fruyal in euren Nachrichten finden.

Ab dem 20. Dezember gibt es mit Dragoran ein weiteres neues, spielbares Pokémon. Im Rahmen der Schneeballschlacht bekommen SpielerInnen außerdem bei einem Sieg über Botogel eine Geschenkbox mit einem einmalig einsetzbaren Kampf-Item.

Im selben Zeitraum sorgt die Lichter-Herausforderung für einen festlichen Baum im Spiel. Tages-Missionen und Herausforderungen erwarten euch in diesem Zusammenhang. Ein neuer Anmelde-Bonus erwartet euch ab dem 24. Dezember – eine Woche lang gibt es täglich Belohnungen wie Aeos-Tickets und Item-Verstärker.

Es ist also allerhand los über die Weihnachtszeit in Pokémon Unite. Wohl ein guter Zeitpunkt, mal reinzuschnuppern. So hatte sich das The Pokémon Company wohl auch gedacht. Den neuen Trailer findet ihr hier.

Bildmaterial: Pokémon Unite, The Pokémon Company, Tencent, TiMi Studios