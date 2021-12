Sony PlayStation kauft Forza- und Halo-Support-Entwickler Valkyrie Entertainment

Die in letzter Zeit häufiger bekannt gegebenen Studio-Aufkäufe von Sony Interactive Entertainment seien „kein Wettrüsten“ mit Xbox, so Hermen Hulst. Aber locker lässt man auch nicht.

Nach Returnal-Entwickler Housemarque, PC-Port-Spezialist Nixxes Software, dem Liverpooler Studio Firesprite und schließlich Bluepoint Games (Demon’s Souls) lässt man nun die nächste Bekanntgabe folgen.

Sony Interactive Entertainment hat das Studio Valkyrie Entertainment gekauft. Mit den EntwicklerInnen aus Seattle arbeitete man über Sony Santa Monica bereits gemeinsam an God of War und aktuell auch an God of War Ragnarök. Außerdem entwickelte Valkyrie Entertainment auch Guns Up!

In der Vergangenheit arbeitete man aber auch mit Xbox und Turn 10 Studios an Forza Motorsport 7. Die „Our Work“-Seite der offiziellen Website, auf der diese Zusammenarbeit hervorgehoben wurde, hat man nun gelöscht. Die Website wird nun erstmal überarbeitet.

Laut wccftech war Valkyrie Entertainment auch an Halo Infinite und State of Decay 2 beteiligt. In Zukunft wird Valkyrie Entertainment laut Hermen Hulst Beiträge von „unschätzbaren Wert“ für die Videospiele der Sony Worldwide Studios leisten.

Bildmaterial: Halo Infinite, Microsoft, 343 Industries