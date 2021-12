Fantasy Life Online von Level-5 ist ab morgen im Westen erhältlich

Die Geschichte rund um Fantasy Life Online von Level-5 ist ein wenig kompliziert. Im Oktober erreichte uns die Kunde, dass Boltrend Games das Simulations-RPG doch noch für Mobilgeräte in den Westen bringen will. Damit geht eine jahrelange Wartezeit zu Ende.

Kurz danach gab es aus Japan jedoch einen heftigen Dämpfer, denn Level-5 stellt schon am 15. Dezember den Dienst in Japan nach etwas über drei Jahren ein. Was das nun für die Veröffentlichung im Westen bedeutet? Boltrend Games zeigt sich jedenfalls davon unbeeindruckt und hat die Veröffentlichung im Westen auf den 7. Dezember festgelegt. Ihr findet das Spiel bei Google Play und im App Store.

Fantasy Life Online ist ursprünglich im Juli 2018 in Japan für Mobilgeräte erschienen. Das Spiel hat eine bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich – wie einige Level-5-Spiele. Im Jahr 2015 wurde der Titel, der damals noch Fantasy Life 2 hieß, für Smartphones angekündigt und sollte auch in dem Jahr erscheinen. Ein Jahr später wurde das Rollenspiel in Fantasy Life Online umbenannt und mehrmals verschoben.

Wähle deine Berufung

In Fantasy Life Online versteht man unter einem „Life“ eine Charakterklasse. Davon gibt es insgesamt zwölf, unterteilt in die drei Kategorien Kämpfer, Sammler und Handwerker. Je nach gewähltem „Life“ wird sich das Spielerlebnis entsprechend ändern. Man kann alleine oder mit anderen Abenteuer erleben, mit Freunden im Dorf leben, Materialien sammeln, Ausrüstung herstellen und – natürlich – beeindruckende Gegner bezwingen.

Ein englischer Trailer zu Fantasy Life Online

