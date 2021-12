Serge, Kid und Harle: So sehen die Chrono-Cross-Charaktere in Another Eden aus

Die Kollaboration von Another Eden mit Chrono Cross ist inzwischen offiziell. Das über 20 Jahre alte RPG bekommt einen Gastauftritt in dem Mobile-RPG. Das bedeutet auch ein Wiedersehen mit Serge, Kid und Harle.

Die drei Charaktere aus Chrono Cross werden die Protagonisten dieses Crossover-Events sein. Jeder wird ein spielbarer Charakter sein. Nun veröffentlichten die Macher einige Videos, welche euch die Charaktere in Aktion zeigen.

In den letzten Monaten gab es immer wieder Hinweise auf ein Chrono Cross Remaster. Eine Chrono-logie der Ereignisse könnt ihr hier nachvollziehen. Mal sehen, was uns da noch erwartet.

800 Jahre in der Zukunft

Another Eden handelt von Protagonist Aldo und seiner Schwester Feene. Ein Dämonenkönig will Feenes noch ruhende Mächte nutzen, um die Menschen zu vernichten. Aldo versucht seine Schwester zu retten, allerdings misslingt ihm der Versuch.

Durch dieses Ereignis wird eine Verzerrung der Raum-Zeit erzeugt, wodurch der Held 800 Jahre in die Zukunft flieht. Die Geschichte besteht aus 26 Hauptepisoden, wobei der Spieler durch die Zeit reisen wird. Er bewegt sich durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Das Mobile-RPG steht für iOS, Android und inzwischen auch bei Steam kostenlos zur Verfügung. Für die EinzelspielerInnen-Erfahrung gibt es auch deutsche Texte.

Serge in Another Eden

Kid in Another Eden

Harle in Another Eden

via Siliconera, Bildmaterial: Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, WFS