The Matrix Awakens lässt uns ab sofort beeindruckend auf ein neues Matrix-Spiel hoffen

Im Rahmen der diesjährigen The Game Awards gaben sich unter anderem Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss die Ehre, die mit The Matrix seinerzeit Filmgeschichte schrieben. Fast zwanzig Jahre nach dem letzten Eintrag steht mit The Matrix Resurrections nun der nächste Film in der Pipeline. Und eben diesen bewarb das Team nun mit der Vorstellung von The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience.

Die technische Demo lässt ihre grafischen Muskeln ab sofort auf PlayStation 5 und Xbox Series spielen und ist dabei natürlich kostenfrei. Hinter der Demonstration stehen nicht zuletzt diverse Mitglieder des ursprünglichen Filmteams – so auch Regisseurin Lana Wachowski. Und diese versprechen eine realistisch-cineastische und schnelle Third-Person-Shooter-Erfahrung, inklusive actionreicher Verfolgungsjagden und einer detaillierten offenen Welt.

Klingt vielversprechend. Wie viel da letztlich wirklich dran ist, dürft ihr natürlich ab sofort selbst herausfinden. Oder aber ihr schaut euch das 10-minütige Gameplay-Video unterhalb des Artikels an. Ob das Team sich mit diesem Projekt vorsichtig an eine frische, neue Videospielumsetzung herantastet? Das bleibt wohl vorerst abzuwarten – spannend wäre es!

10-minütiges Gameplay aus The Matrix Awakens

