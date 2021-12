The King of Fighters XV: Neuer Charakter Krohnen läutet die nächste Beta-Phase ein

39 Charaktere wird The King of Fighters XV bieten, wenn es am 17. Februar 2022 erscheint. 35 davon haben wir schon kennengelernt. Das sind ultra-viele! Weshalb SNK zuletzt erstmal die Omega Edition zum Spiel angekündigt hat.

Im Rahmen der The Game Awards ging es heute Nacht mit einer neuen Kämpfervorstellung weiter. Ein neuer Trailer stellt euch Krohnen vor. Zudem wurde eine zweite Open Beta für die PlayStation-Konsolen angekündigt, die am 17. Dezember beginnt.

The King of Fighters XV soll am 17. Februar 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und PCs (Steam, Epic Games Store, Windows 10) erscheinen. Die Omega Edition erscheint nur für Konsolen*. Koch Media übernimmt den globalen Vertrieb, wozu auch die physische Veröffentlichung* der Standard-Version zählt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation, Koch Media