DokeV: Das Monstersammel-Spiel meldet sich mit einem stimmungsvollen Musikvideo zurück

Zur Gamescom eroberte DokeV von Pearl Abyss die Herzen der BeobachterInnen. Vielleicht auch, weil die digitale Messe sonst nicht besonders viel zu bieten hatte. DokeV wurde als Pokémon-MMO beschrieben, aber ein MMO ist das Spiel tatsächlich gar nicht mehr.

Es sei jetzt ein „Monstersammel-Open-World Action-Adventure“, so die Entwickler. Bei The Game Awards kehrte DokeV wieder zurück auf die große Bühne. In einem neuen Trailer tanzen die Hauptcharaktere des Spiels zum K-Pop-Song ROCKSTAR, dem Ohrwurm von GALACTIKA*.

DokeV ist ein Monstersammel-Open World-Action-Adventurespiel mit einem einzigartigen Setting. Die Hauptcharaktere gehen begeben sich auf ein Abenteuer, um Dokebi zu treffen und zu befreunden. Dokebi sind legendäre Kreaturen aus der koreanischen Mythologie. Das Spiel hat Action-Elemente, fesselndes Gameplay und bietet viel Freiheit, dank einer wunderschönen offenen Welt.

„Wir haben dieses spezielle Video produziert, um der Community für die umwerfende Unterstützung zu danken, die wir nach unserem ersten Gameplay-Trailer erhalten haben“, sagt Sangyoung Kim, Lead Producer von DokeV. „Pearl Abyss gibt sein Bestes, um eine DokeV-Welt zu erschaffen, die die Grenze zwischen echter und virtueller Welt verschwimmen lässt. Wir arbeiten hart daran, ein Spiel zu entwickeln, das die Erwartungen unserer Fans erfüllt.”

DokeV wird für PC und Konsole entwickelt und nutzt die BlackSpace-Engine von Pearl Abyss.

Bildmaterial: DokeV, Pearl Abyss