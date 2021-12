Pokémon Entwicklungen: Die sechste Folge des Jubiläums-Anime jetzt kostenlos ansehen

Anlässlich des 25. Geburtstags von Pokémon präsentiert The Pokémon Company eine Kurz-Anime-Serie. Die ersten fünf Folgen von Pokémon: Evolutions (deutsch: Pokémon: Entwicklungen) sind bereits verfügbar.

Gestern veröffentlichte The Pokémon Company nun die sechste Folge! Die Episode „Der Wunsch“ spielt diesmal in der Hoenn-Region. Jede Folge ist einer der acht Regionen gewidmet. So geht es weiter:

Ihr ganzes Leben lang hat Amalia gelernt, die Wünsche ihres Volkes über ihre eigenen zu stellen und ihre Pflicht gegenüber Hoenn zu erfüllen. Aber wenn das Legendäre Pokémon Rayquaza auftaucht, wird sie dann das Zeug dazu haben?

Den Abschluss bietet kurz vor Weihnachten also Kanto, wo alles begann. Ihr könnt den Anime entweder bei YouTube oder aber bei Pokémon TV kostenlos schauen. Pokémon TV ist seit einigen Monaten auch für Nintendo Switch verfügbar.

Bildmaterial: Pokémon: Entwicklungen, The Pokémon Company