Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint in wenigen Tagen im Epic Games Store

Die Gerüchte um eine PC-Umsetzung von Final Fantasy VII Remake sind im Prinzip seit der Ankündigung schon da. Jetzt geht es ganz schnell: Im Rahmen von The Game Awards 2021 gab Square Enix bekannt, dass Final Fantasy VII Remake Intergrade am 16. Dezember im Epic Games Store erscheint.

Der letzte Trailer zu Final Fantasy VII Remake Intergrade zeigte auch den Hinweis, dass die neuen Intergrade-Inhalte wenigstens sechs Monate lang PlayStation-exklusiv sind. Nach der Veröffentlichung am 10. Juni 2021 hat Square Enix also kaum einen Tag zu lange gewartet.

Schon wenige Tage nach der Erstveröffentlichung von Intergrade war selbiges in den Datenbanken des Epic Games Store aufgetaucht. Die Zusammenarbeit von Square Enix mit dem Epic-Store ist auch nicht neu: Seit einiger Zeit ist die gesamte Kingdom-Hearts-Reihe – bisher nie auf PCs zu Hause – im Epic Games Store erschienen.

Seht nachfolgend einen neuen Trailer.

