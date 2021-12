Neue Einblicke zu The Last Oricru: Übersichtstrailer und Beta-Demo veröffentlicht

„The Last“ ist immer schon mal ein vielversprechender Anfang, deshalb direkt rein in die neuen Details. GoldKnights und Prime Matter haben heute Details zum ersten öffentlichen Beta-Test zu The Last Oricru bekannt gegeben.

Der soll auf Xbox Series beginnen, und zwar am 7. Dezember. Das ist… nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich. Der Beta-Test dauert bis zum 21. Dezember an, ihr findet die Demo hier.

Entwickelt wird The Last Oricru von GoldKnights in Prag, es ist der Debüt-Titel des Studios. Das Action-RPG führt euch in die mittelalterlich geprägte Sci-Fi-Welt von Wardenia. Dort schlüpft ihr in die Rolle von Silver, der auf diesem Planeten vor etlichen Jahren Schiffbruch erlitten hat.

Eine Zeit lang lag er in seiner Kryokammer, bis er plötzlich erwachte. Und gleich unsanft in Empfang genommen wurde. Weitere Details verraten euch die Entwickler im neuen Developer Diary. Dazu gibt es einen neuen Übersichtstrailer.

The Last Oricru ist sowohl als EinzelspielerInnen- als auch als (Offline-)Koop-Erlebnis konzipiert. Das Spiel soll im Jahr 2022 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen.

Das GoldKnights Developer Diary

Bildmaterial: The Last Oricru, Prime Matter, Koch Media, GoldKnights