Tales of Crestoria schließt schon im nächsten Februar die Server

Mit hohen Ambitionen ist Bandai Namco im Juli 2020 mit Tales of Crestoria angetreten. Nun gab man bekannt, dass das Mobile-Tales-of bereits am Ende seiner Lebenszeit angelangt ist. Am 7. Februar 2022 endet der Service und ein weiteres Spiel löst sich damit quasi in Luft auf. Ab sofort gibt es keine Premium-Währung mehr zu kaufen.

Diese Meldung erreicht uns ziemlich genau einen Monat nach der Veröffentlichung von Tales of Luminaria. Auch hier hat man große Anstrengungen unternommen, um auf dem Mobile-Markt zu bestehen.

Bildmaterial: Tales of Crestoria, Bandai Namco