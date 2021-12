Neuer Trailer: Present Mic ist jetzt in My Hero One’s Justice 2 verfügbar

ARE YOU READY, LISTENERS? Nach der Ankündigung von Present Mic für My Hero One’s Justice 2 in der Weekly Jump schob Bandai Namco nun den offiziellen Trailer nach. Present Mic ist ab sofort verfügbar.

Seit Ende Mai ist der erste Season-Pass von My Hero One’s Justice 2 abgeschlossen. Schon dann war jedoch klar, dass es weitergeht. Im August schickte Bandai Namco Shinso Hitoshi als ersten von fünf Charakteren des neuen Season-Pass in den Ring. Jetzt folgte Present Mic.

Eine Demo des Spiels ist inzwischen auch verfügbar.

Plus Ultra!

Wenn ihr Interesse daran habt, selbst in den Ring zu steigen, empfehlen wir euch unseren Test zu My Hero One’s Justice 2. My Hero One’s Justice 2* ist für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs via Steam erhältlich. Mittlerweile ist das Spiel sogar mit einer englischen Sprachausgabe ausgestattet.

Bildmaterial: My Hero One’s Justice 2, Bandai Namco, Byking