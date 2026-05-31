Das war … Kalenderwoche 22/2026

Dragon Quest, eine Preiserhöhung, eine Verschiebung und eine überraschende Rückkehr haben uns in den letzten Tagen beschäftigt. Einige kleinere Neuankündigungen und viele Trailer haben wir heute ebenfalls für euch im Angebot. Ganz zum Schluss findet ihr schließlich noch unsere zwei neuen Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In dieser Woche hat Dragon Quest den 40. Geburtstag mit einem Livestream gefeiert. Dabei enthüllte man Dragon Quest XII: Beyond Dreams erneut, die Entwicklung wurde neu gestartet. Zudem hatte man das brandneue Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) im Gepäck. Zudem landet Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition auch noch auf Switch 2.

Eine starke Preiserhöhung gibt es für das Steam Deck OLED. Wegen den steigenden Speicherpreisen werden bis zu 230 Euro mehr fällig.

Auf Februar 2027 hat man Fable (PS5, Xbox Series, PC) verschoben. Damit will man dem Spiel den nötigen Raum geben, der im Herbst immer etwas kleiner ist.

Geralt kehrt zurück und zwar in einer neuen Erweiterung von The Witcher 3: Wild Hunt (PS5, Xbox Series, PC). Diese hört auf den Namen Songs of the Past. Durchaus passend also.

Ebenfalls Schlagzeilen machte Sony mit einem Patent, welches die allseits beliebten Elemente KI, Werbung und Ladezeiten verknüpft. Bei Square Enix ist hingegen eine Diskussion rund um Nostalgie, neue Spielerschichten und ungenutztes Potenzial entbrannt.

Bevor im kommenden Gaming-Sommer die großen Kaliber um Aufmerksamkeit buhlen, sind schon mal ein paar Indies vorgeprescht. So stammt das neue Rollenspiel Full Circle (PC) aus Peru. Mit einer bereits langen Entwicklungszeit sticht Gravastar (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) hervor. Ein interessantes Strategie-RPG könnte uns mit Calame (PS5, Xbox Series, PC) erwarten und auf 2,5D-Grafik setzt Echoes of the Flame (PC) von einem Solo-Entwickler. Ebenfalls von nur einer Person stammt Tactics Wanderer (PC), welches von Fire Emblem und Final Fantasy Tactics inspiriert ist. Ein entspanntes Erlebnis verspricht zudem Rural Cat Trails (PC) zu werden.

In anderen Sphären bewegt sich da natürlich das neu angekündigte Call of Duty: Modern Warfare 4 (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC), hier sticht insbesondere die Nintendo-Veröffentlichung hervor. Ebenfalls für viel Aufsehen sorgte die neue Unreal Engine 6. Mit sehr positiven Reaktionen sind in den letzten Tagen das Monster-Sammel-RPG LumenTale: Memories of Trey (Switch, PC) sowie die Visual Novel Schrödinger’s Call (Switch, PC) erschienen. Inzwischen kennen wir auch die Details zur westlichen Veröffentlichung von Steins;Gate Re:Boot (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC). Bereits in wenigen Tagen geht Inazuma Eleven: Cross (Mobil) an den Start, man nimmt den Fußball-Schwung also mit. Bald könnt ihr zum Action-RPG Edge of Memories (PS5, Xbox Series, PC) in eine Demo reinschnuppern.

Nach langer Wartezeit hat sich Anima: Song from the Abyss (PS5, Xbox Series, PC) zurückgemeldet. Der Roguelike-Action-Platformer Kidbash: Super Legend (PS5, Xbox Series, PC) macht auch mit einer Kooperation mit Acclaim von sich reden. Auf klassische, handgezeichnete Illustrationen setzt Veritas Tales: Witch of the Dark Castle (PC) von einem Vanillaware-Veteranen. Zunächst bei Steam erscheint die Neuauflage des Fantasy-RPGs Exstetra (PS5, Switch, Switch 2, PC). Auch ein Blick zu Kickstarter lohnt sich: Erfolgreich konnte sich Tomo: Endless Blue (PC) finanzieren, ab nächster Woche versucht dann SHADE Protocol (PC) sein Glück.

Eine Switch-Portierung erhält Tetris the Grand Master 4: Absolute Eye, während Mago: Hyperdelicious Edition seinen Weg auf Konsolen findet. Den bisher noch unbekannten Charakter zu Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) kennen wir inzwischen. Nächste Woche geht zudem Version 4.3 von Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) an den Start. Die aktuelle Geschichte von Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) geht in diesen Tagen zu Ende. Schon bald gibt es bei Nintendo Switch Online auch noch Donkey Kong 64.

Nun sind wir schon bei den beiden neuen Reviews von JPGAMES angelangt! Sehr empfehlen können wir euch dabei 007 First Light (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), das James-Bond-Abenteuer liefert spannende Bombast-Action auf Hollywood-Niveau. Ein absoluter Pflichtkauf!

Ebenfalls angesehen haben wir uns zudem ein Stück Hardware mit dem AYN Thor (zum Testbericht). Dabei hat uns die Vielseitigkeit überrascht. Das Gerät ist zwar nichts für jeden, aber könnte eine Steam-Deck-Alternative sein.