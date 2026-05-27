Shovel Knight meets Kirby: Retro-Plattformer erobert nach Jahren jetzt auch die Konsolen

Der 2D-Plattformer Mago konnte nicht nur aufgrund seines Kirby-artigen, magischen Stils zehntausende Fans auf Steam gewinnen. Jetzt bekommt das von Dream Potion Games entwickelte Indie-Spiel eine umfangreiche Konsolenversion, die auch physisch und in einer Sammleredition erscheinen wird.

Die Mago: Hyperdelicious Edition erscheint im vierten Quartal 2026 für PCs, PS4 und PS5, Xbox One sowie Xbox Series und Nintendo Switch und erhält zahlreiche neue Inhalte. Hinter dem Projekt stehen Dream Potion Games, Abonico Game Works, Resistance Studios, Selecta Play und Hidden Trap, die gemeinsam die bislang umfangreichste Version des charmanten Retro-Plattformers veröffentlichen.

Zusätzlich sind physische Editionen für PS5 und Switch geplant, darunter eine Standardfassung sowie eine Sammleredition mit Extras wie Diorama, Postkarten und Artbook. Die physischen Versionen haben mit dem 30. November schon einen konkreten Termin. Im Store von Selecta Play kann schon vorbestellt werden, möglicherweise gibt es die Standardversion auch noch im breiteren Handel.

Das Spiel selbst ist ein 2D-Plattformer im Stil der 8- und 16-Bit-Ära, der Einflüsse von Titeln wie Shovel Knight und Kirby aufgreift und mit RPG-Elementen kombiniert. SpielerInnen durchqueren acht abwechslungsreiche Welten, bekämpfen Bosse, entdecken Geheimnisse und nutzen neben einem Zauberstab auch besondere Gameplay-Mechaniken, etwa Rätsel oder sogar einen Mech in bestimmten Abschnitten.

Die Hyperdelicious Edition erweitert das Hauptspiel unter anderem um eine neue Postgame-Welt namens „Dream World“ mit eigener Karte, zusätzlichen Bosskämpfen, neuen Outfits und einer Mechanik, welche die Spielwelt dynamisch zwischen Traum und Albtraum verändert.

Ergänzt wird dies durch einen optionalen Easy Mode mit erleichterten Bedingungen sowie eine Auto-Run-Funktion. Insgesamt erwartet SpielerInnen ein klassisches, zugängliches Abenteuer mit liebevoller Pixelgrafik, abwechslungsreichen Leveldesigns, einer zentralen Hub-Stadt und einem nostalgischen Soundtrack.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Mago: Hyperdelicious Edition, Dream Potion Games