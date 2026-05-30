Sechs Jahre nach der Ankündigung meldet sich Anima: Song from the Abyss jetzt wieder zurück

Bei Anima Project in Spanien entstehen seit Jahren verschiedene Videospiele basierend auf der spanischen Tabletop-Reihe Anima: Beyond Fantasy. Vor inzwischen 10 Jahren ging es mit Anima: Gate of Memories los, an das sich viele von euch vielleicht noch erinnern.

Es folgte mit „The Nameless Chronicles“ ein weiterer Ableger und vor inzwischen fast sechs Jahren die Ankündigung von „Song from the Abyss“ – jetzt ist das kleine Indie-Studio aus Spanien bereit, die Ergebnisse dazu zu präsentieren. Für 2027 ist die Veröffentlichung von Anima: Song from the Abyss auf PCs und für Konsolen geplant.

Auch der neue Ableger basiert auf dem Universum von Anima: Beyond Fantasy und ist ein Action-RPG in Third-Person-Perspektive, das „Pen and Paper“-Elemente mit Hack-and-Slash-Action und RPG-Elementen vermischt. Ihr wechselt dabei zwischen zwei Charaktere, die jeweils einzigartige Fähigkeiten haben.

„Ein kaiserlicher Zeppelin stürzt ins Chaos, als der Großteil seiner Besatzung ohne ersichtlichen Grund plötzlich verschwindet. Während eine unbekannte Macht das Luftschiff verfolgt, kämpft Soren, der letzte überlebende Ritter, der das Luftschiff bewacht, um dessen gefährliche Fracht zu beschützen: ein mächtiges Relikt einer vergessenen Zivilisation“, so die Einführung in die Story.

Übrigens: Wer angesichts der langen Wartezeit neu in die Serie einsteigen will, hat dazu seit November eine gute Gelegenheit. Anima Project hat Remaster der beiden ersten Spiele für aktuelle Plattformen veröffentlicht. Bei Steam gibt’s das Bundle derzeit reduziert für schon 18 Euro. Eine Sammleredition für Konsolen gab’s auch.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Anima: Song from the Abyss, Anima Project