Im Sommer könnt ihr dank der Neuauflage eines Fantasy-RPGs mit Küssen die Welt retten

Die kürzlich angekündigte Neuauflage des Fantasy-RPGs Exstetra erscheint weltweit am 30. Juli für PCs via Steam. Dies gab das Entwicklerstudio FuRyu nun bekannt. Zudem befinden sich Versionen für PlayStation 5, Nintendo Switch und Switch 2 in der Entwicklung.

Das Original des Spiels erschien 2013 in Japan für PS Vita und Nintendo 3DS. Das Remaster markiert somit nach 13 Jahren das Debüt von Exstetra im Westen.

Küssen zum Weltretten

Die Handlung von Exstetra spielt in einer Welt, in der das moderne Tokio mit einem anderen Reich verschmolzen ist. Dadurch hat sich die Stadt völlig verändert und blickt jetzt ihrer unaufhaltsamen Zerstörung entgegen.

Protagonist Ryoma, ein Highschool-Schüler, leidet unter Amnesie – und ist auserwählter Retter der Welt. Er ist ein Prisma und kann andere, die ebenfalls das Zeug zu Prisma-Rittern haben, durch Küsse zu Verbündeten machen.

Mithilfe der „Enchant“-Funktion können Fähigkeiten wie kritische Treffer an eine Waffe oder einen Ausrüstungsgegenstand gebunden werden. Im Spiel gibt es verschiedene Techniken, deren Auslösung das Enchant-System erfordert. Diese Fähigkeiten gewinnt man, indem man Feinde bezwingt. Einige werden auch im Magie-Laden angeboten.

Die Eröffnungssequenz:

via Gematsu, Bildmaterial: Exstetra, FuRyu