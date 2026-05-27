Zwölf Jahre später: The Witcher 3 erhält mit „Songs of the Past“ eine dritte große Erweiterung

Kurz vor dem geplanten Anniversary-Livestream zum zehnjährigen Jubiläum von The Witcher 3: Wild Hunt und der Erweiterung „Blood and Wine“ hat CD Projekt RED eine kleine bzw. große Überraschung angekündigt: Das Rollenspiel erhält tatsächlich noch eine dritte große Erweiterung. Erst im Januar gab es noch konkrete Hinweise darauf.

Die neue Erweiterung trägt den Namen The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past und soll 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen – ganze zwölf Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung von The Witcher 3 im Jahr 2015.

Geralt kehrt für ein neues Abenteuer zurück

Wie CD Projekt RED bestätigte, schlüpfen Spieler erneut in die Rolle von Geralt von Riva. Inhaltliche Details zur Handlung gibt es bislang zwar noch nicht, das Studio spricht aber von einem komplett neuen Abenteuer.

Entwickelt wird Songs of the Past gemeinsam mit Fool’s Theory. Das Team besteht laut CD Projekt RED aus mehreren Branchenveteranen, die bereits an The Witcher 3 gearbeitet haben. Im Zuge der Ankündigung verwies man auf die neuen Systemanforderungen für die PC-Version des Spiels, um eine „smooth performance“ zu gewährleisten.

Für ältere Plattformen wie PlayStation 4, Xbox One oder die Switch-Version wurde bislang keine Veröffentlichung bestätigt. Weitere Informationen zur Erweiterung sollen im Spätsommer 2026 folgen.

The Witcher 3 bleibt ein Ausnahme-RPG

Auch mehr als ein Jahrzehnt nach seinem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum gehört The Witcher 3 weiterhin zu den erfolgreichsten Rollenspielen überhaupt. Laut CD Projekt Red wurde das Spiel inzwischen über 60 Millionen Mal verkauft und gewann mehr als 250 „Game of the Year“-Auszeichnungen.

Die Ankündigung einer weiteren Erweiterung kommt für viele Fans überraschend, da mit Hearts of Stone und Blood and Wine die Geschichte rund um Geralt eigentlich bereits abgeschlossen schien. Umso größer dürfte nun die Spannung darauf sein, wohin Songs of the Past die Spieler im Jahr 2027 führen wird. Werdet ihr die Erweiterung ausprobieren, oder wartet ihr lieber auf The Witcher 4?

via RPG Site, Bildmaterial: CD Projekt RED