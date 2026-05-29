Das nächste „Inazuma Eleven“-Spiel erscheint schon am 9. Juni

Während Level-5 das aktuelle Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße weiterhin fleißig mit neuen Inhalten füttert, steht der nächste „Inazuma Eleven“-Ausflug schon bevor. Inazuma Eleven: Cross erscheint am 9. Juni 2026.

Das kostenlos spielbare Mobile-Game wird von Level-5 gemeinsam mit Aiming entwickelt und wird zunächst nur in Japan im App Store und bei Google Play verfügbar sein. Informationen zu einer Lokalisierung gibt es noch nicht.

„Cross“ ist als Casual-Game konzipiert und bietet eine einfache, intuitive Steuerung, die Fans das Spielen jederzeit und überall ermöglichen soll. Der Ableger wird eine eigenständige Geschichte und den neuen Protagonisten Yo Shiosawa bieten.

Wie in „Victory Road“ schlüpft ihr in die Rolle eines Trainers und baut euer Team auf. Teambuilding, Strategien und Spiele stehen auf dem Plan. Ihr steuert die SpielerInnen dabei nicht selbst, sondern agiert diesmal als Trainer. Weitere Einblicke gibt’s im Stream von heute ab Minute 27:29.

Auf das Remake warten wir weiter

Auf das 2024 angekündigte Remake des Serienerstlings warten Fans allerdings weiterhin. Beim heutigen Livestream spielte Inazuma Eleven RE keine Rolle. Bei der Level-5 Vision gab es nur ein sehr knappes Update zu Inazuma Eleven RE, das enthüllte, dass das Spiel auch für Switch 2 erscheint. Dafür ist die PS4-Version nicht mehr geplant. Die Versionen für PS5, Switch und PCs haben Bestand. Die offizielle Website listet das Spiel weiterhin für 2026, aber ob das so bleibt, wird sich zeigen.

Der heutige Stream:

via Gematsu, Bildmaterial: Inazuma Eleven: Cross, Level-5, Aiming