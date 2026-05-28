Honkai: Star Rail enthüllt bald ein Geheimnis und kündigt eine FATE-Kollaboration an

Version 4.3 von Honkai: Star Rail, „Versunken in der Lethe der Lebenden“, wird am 1. Juni 2026 online gehen. Unter dem doppelten Druck durch den Schatten des Verwüsterfürsten Asat Pramad und dem Siegel des Äons der Gier stellen sich der Trailblazer und Mortenax Blade dem Finale von Blades langjährigem Schicksal. In dieser Version wird ein Storystrang rund um Planarcadia abgeschlossen und das versiegelte Geheimnis offenbart.

Story-Fortsetzung in der Welt auf Leinwand

Auf dem Weg zur Lüftung der Geheimnisse verschwimmt die Grenze zwischen dieser Welt und der Welt auf Leinwand, „Artford Crossing“. Ihr brecht auf, um der dort stationierten Graphia eine Warnung vor der Bedrohung durch Asat Pramad zu überbringen. Diese Vorfahrin der Familie Murata, die als „Mutter der Imagenasis“ bekannt ist, weilt bereits seit einem ganzen Jahrtausend in dieser Welt.

Neuer spielbarer Charakter: Mortenax Blade

Mit Version 4.3 wird Mortenax Blade als neuer Feuer-Element-Kämpfer spielbar. Der einst von Mara befallene Schwertkämpfer steht dabei vor einem entscheidenden Wendepunkt seines Schicksals.

Im Kampf erzeugt er mit seinem Ultimate ein Kraftfeld, das den erlittenen Schaden aller Gegner erhöht und ihn in einen verstärkten Zustand versetzt. In diesem erhält er Zugriff auf stärkere Fähigkeiten, sammelt durch Teamangriffe Aufladung und löst bei voller Energie automatisch zusätzliche Angriffe samt Energierückgewinnung aus.

Begleitend startet die Aktion „Geschenk der Schmiede“, bei der SpielerInnen nach Erhalt von Mortenax Blade ein neues Trailblaze-Mode-Teil kostenlos bekommen. Yao Guang kehrt in Phase 1 zurück, Cyrene und Phainon folgen in Phase 2. Zudem eröffnet in der „Welt auf Leinwand“ der Wispae-Vergnügungspark, in dem SpielerInnen Attraktionen planen. Neu ist auch der Modus „Sternenreise“ für bestehende Endgame-Inhalte.

Events, Banner und Belohnungen

Neu ist auch die Aktion „Geschenk der Schmiede“: Nachdem SpielerInnen Mortenax Blade erhalten haben, können sie das brandneue Teil der Trailblaze-Mode „Karmisches Feuer des Jenseits“ erhalten. Außerdem kehrt Yao Guang in der ersten Warp-Phase zurück, und in der zweiten Warp-Phase kehren die limitierten Figuren Cyrene und Phainon zurück.

Im Rahmen der Versionsaktionen eröffnet die IFK in der Welt auf Leinwand den Wispae-Vergnügungspark. Als Chefplaner soll der Trailblazer die Routen planen und in verschiedenen Themenbereichen Attraktionen platzieren, um Wispaes zum Spielen anzulocken.

Darüber hinaus wird den drei Spielmodi „Chaos-Erinnerung“, „Reine Fiktion“ und „Phantom der Apokalypse“ der neue Modus Sternenreise hinzugefügt. In diesem Modus muss der Trailblazer drei Teams zusammenstellen, um drei verschiedene Etappen herauszufordern.

FATE-Charaktere und UGREEN-Merchandise angekündigt

Die Honkai: Star Rail-Kooperation mit Fate/stay night erhält am 24. Juli 2026 eine weitere Reihe von FATE-Kollaborationscharakteren. Rin Tohsaka und Gilgamesh sind zwei der bestätigten Charaktere, eigene Eventinhalte sind wahrscheinlich. Weitere Details sollen folgen.

Zusätzlich wurde neues Merchandise mit der Marke UGREEN angekündigt, welche für Powerbanks, Ladegeräte, USB-Hubs und weiteres technisches Zubehör für Smartphones und andere Mobilgeräte bekannt sind. Honkai: Star Rail ist erhältlich für PCs, Mobilgeräte und PS5.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo