Endlich: Dragon Quest XII meldet sich nach fünf Jahren zurück und hier ist der erste Trailer

Beim heutigen Livestream zum 40. Geburtstag von Dragon Quest machten der neue Serien-Producer Yosuke Saito und Dragon-Quest-Schöpfer Yuji Horii keinen Hehl daraus, genau zu wissen, was die Fans denken.

Man entschuldigte sich für die lange Wartezeit auf Dragon Quest XII und gab an, dass es aufgrund des Neustarts und Teamumstellungen auch weiterhin noch dauern würde. Damit Fans nicht erneut leer ausgehen, gab es aber endlich einen ersten Trailer zu Dragon Quest XII, das vor genau fünf Jahren erstmals angekündigt wurde.

Der Trailer zeigt Umgebungen, den Helden und einige erste Gameplay-Szenen, in denen wir den Protagonisten und seine Freunde laufen und auf Fortbewegungsmitteln sehen. Das Kampfsystem lernen wir leider noch nicht kennen.

Saito erklärt, dass das ursprüngliche Projekt während der Entwicklung auf einige große Hürden gestoßen sei. Offenbar so etwas wie Identitätsprobleme. Denn durch intensive Gespräche mit Schöpfer Horii sei es gelungen, herauszuarbeiten, was einen Hauptserienteil ausmache. Deshalb habe man sich entschieden, das Projekt neu zu starten. Eine weitreichende Entscheidung, dessen sei man sich klar.

Neustart – und neuer Untertitel

Die umfangreichen Änderungen am Spiel führen auch zu einer Änderung des Untertitels. Dragon Quest XII, 2021 noch als „The Flames of Fate“ vorgestellt, heißt jetzt offiziell Dragon Quest XII: Beyond Dreams – zu Deutsch: Jenseits der Träume.

Der Hauptcharakter der Geschichte wird im Schlaf von mysteriösen Visionen geplagt. Doch die Frage laute: Was liegt jenseits der Träume? Hoffnung und Verheißung, so Horii. Eine tolle Geschichte sei es, fügt Yosuke Saito hinzu. Viel mehr könne man nicht verraten, außer, dass es Designs von Akira Toriyama und Musik von Koichi Sugiyama gibt. Man arbeite weiter daran, das Spiel zu einer echten Evolution der Serie zu machen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Dragon Quest XII: Beyond Dreams, Square Enix