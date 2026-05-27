Endlich: Dragon Quest XII meldet sich nach fünf Jahren zurück und hier ist der erste Trailer

Beim heutigen Livestream zum 40. Geburtstag von Dragon Quest machten der neue Serien-Producer Yosuke Saito und Dragon-Quest-Schöpfer Yuji Horii keinen Hehl daraus, genau zu wissen, was die Fans denken.
Man entschuldigte sich für die lange Wartezeit auf Dragon Quest XII und gab an, dass es aufgrund des Neustarts und Teamumstellungen auch weiterhin noch dauern würde. Damit Fans nicht erneut leer ausgehen, gab es aber endlich einen ersten Trailer zu Dragon Quest XII, das vor genau fünf Jahren erstmals angekündigt wurde.
Der Trailer zeigt Umgebungen, den Helden und einige erste Gameplay-Szenen, in denen wir den Protagonisten und seine Freunde laufen und auf Fortbewegungsmitteln sehen. Das Kampfsystem lernen wir leider noch nicht kennen.
Saito erklärt, dass das ursprüngliche Projekt während der Entwicklung auf einige große Hürden gestoßen sei. Offenbar so etwas wie Identitätsprobleme. Denn durch intensive Gespräche mit Schöpfer Horii sei es gelungen, herauszuarbeiten, was einen Hauptserienteil ausmache. Deshalb habe man sich entschieden, das Projekt neu zu starten. Eine weitreichende Entscheidung, dessen sei man sich klar.
Neustart – und neuer Untertitel
Die umfangreichen Änderungen am Spiel führen auch zu einer Änderung des Untertitels. Dragon Quest XII, 2021 noch als „The Flames of Fate“ vorgestellt, heißt jetzt offiziell Dragon Quest XII: Beyond Dreams – zu Deutsch: Jenseits der Träume.
Der Hauptcharakter der Geschichte wird im Schlaf von mysteriösen Visionen geplagt. Doch die Frage laute: Was liegt jenseits der Träume? Hoffnung und Verheißung, so Horii. Eine tolle Geschichte sei es, fügt Yosuke Saito hinzu. Viel mehr könne man nicht verraten, außer, dass es Designs von Akira Toriyama und Musik von Koichi Sugiyama gibt. Man arbeite weiter daran, das Spiel zu einer echten Evolution der Serie zu machen.
Der erste Trailer:
Bildmaterial: Dragon Quest XII: Beyond Dreams, Square Enix
17 Kommentare
Das sieht echt verdammt gut aus! Wirkt irgendwie etwas "erwachsener", als gewohnt, aber ohne, das typischen kindlichen Charme zu verlieren. Schade, dass man nicht die Kämpfe noch gesehen hat. Würde mich interessieren, wie die nun aussehen. Ob man sich nun wirklich vom klassischen rundenbasierten entfernt hat oder doch nicht.
Scheint aber noch eine Weile zu dauern, bis es rauskommt. Würde mich nicht mal wundern, wenns erst 2028/2029 rauskommt. Aber wenigstens macht der erste Eindruck eine Menge her und lässt einem sehr optimistisch auf den Release blicken.
Schön, dass man son schicken Trailer mit etwas Gameplay Szenen endlich zeigen konnte und ich mags, wie man Horii die Freude und Erleichterung ansehen kann, dass er endlich diesen Trailer präsentieren kann
DQ12 sieht jetzt gar nicht erwachsen aus, wie es ursprünglich angekündigt wurde. Vermutlich hat man alles was zu vor angekündigt hatte, über board geworfen. Finde ich etwas schade, da ich gern einen DQ Teil gesehen hätte, der sich von der Reihen typischen Elemente entfernt.
Aber egal, überraschend ist das mir das Charakter Design gefällt, obwohl ich dieser Same Face Syndrom von Akira Toriyama(RIP) nicht mehr sehen kann.
Ich bin mal gespannt ob der Main Charakter diesmal sprechen kann, doch darauf hoffe ich mal nicht. Was ich mir aber wünsche diesmal auch Emotionen, da in DQ11 der MC zu sehr puppenhaft wirkte.
Was im Trailer zu sehen war, gefiel mir persönlich ganz gut - ich denke, mit dem Untertitel "Flames of Fate" hat man sich dann auch von dem einst angekündigten "dark and gritty" Dragon Quest verabschiedet. Was mir eher Sorgen macht, ist das, was man nicht gesehen hat: das Kampfsystem. Ich mache mir schon echt Sorgen darüber, was das Ergebnis dieser offensichtlichen Identitätskrise bei Square Enix ist...
2028/2029? Daran glaube ich so gar nicht. Ich gehe eher von 2030 oder später aus. Eigentlich müssten da auch mal ein paar Köpfe rollen.
Beim KS haben sie sich ja nicht einmal getraut, wirklich etwas zu zeigen und das ist kein gutes Zeichen.
Bei allem Respekt, die Welt sah unglaublich unterwältigend aus, fast so, als hätte man einfach die Assets von 11 genommen und nur etwas schärfer gemacht. Was an sich nicht schlimm wäre, aber dafür dürfen wir bestimmt trotzdem noch 3–4 Jahre warten.
Ganz ehrlich, die Welt wirkt kreativlos, als würde man sich überhaupt nichts trauen. Witzigerweise ist das Character Design noch das Beste am Spiel, obwohl diese Plastikfiguren-Ästhetik echt schrecklich ist.
Aber gut, genug Mimimi von mir xD Das musste mal raus.
Ach Square Enix lange Entwicklungszeiten sind nicht cool
Ich sags so wie es ist frei nach Schnauze
Optisch zieht das Spiel etwas besser aus als DQ11, man hat offensichtlich eine erweiterte verbesserte Version der gleichen Engine genutzt, die schon für DQ11 zum Einsatz kam, nur mit dem Unterschied, dass man diesmal damit von Anfang an mit modernerer Technik das Spiel entworfen hat, als noch damals zu DQ11-Zeiten, wo noch die Base PS4 mitberücksichtigt werden musste.
Das sieht man hier jetzt eindeutig, dass halt Licht und Schatten, dank Raytracing deutlich besser zur Geltugn kommt und der Einsatz vion KI hat sicherlich hier und da auch nachgeholfen dafür zu sorgen, dass die optischen Resultate hier udn da besser aussehen, als wie es ohne den Einsatz von KI möglich gewesen wäre.
Bis auf den gezeigten weiblichen Charakter, sind die andern Beiden absolut für die Mülltonne (für meinen Geschmack) und der Protagonist könnt nicht absolut hässlicher sein, wenn er nicht von dem Drachenmennch mit Babyface wenige Sekudnen später nochmals massivst übertroffen werden täte, das man kotzen könnte vor Abscheu, gefolgt von nem neuen Drachenmonster in kunterbuntenteser Regenbogenrüstung, das man nen Augenkrampf davon bekommt, wenn man zulange hinschaut.
Ums kurz zu machen - dieser Trailer kann mit einen konkreten Satz zusammen gefasst werden:
Wir haben zu viel Schiss, dass DQ12 Flames of Fate ein totaler Flopp wird, wenn wir das Spiel nicht 1:1 nach der Akira Toriyama-Formel kopieren, also krempeln wir alles auf Links um und vergeuden damit X Jahre an Arbeit, die wir schon ins Projekt gesteckt haben und fangen von neu an, damit wir nen DQ11-Klon in optisch schöner präsentieren können mit nem Edgelord-Punk auf Schlafentzug als Protagonist.
FACEPALM
aber hey, wenigstens die Spielwelt sieht bombastisch aus
Da bin ich ehrlich gesagt auf die Überraschung des Tages
Dragon Quest Monsters: The Withered World
mehr gespannt drauf jetzt, als auf das missgestaltete DQ12, weil die Entwickler nicht das Rückgrat haben nach 11 Iterationen mal den eigenen Willen und die eigene Kreativität in die Serie mit einfließen zu lassen, weil der Name Akira Toriyama wie ein gewaltiges Damoklesschwert über all deren Köpfen hängt und sie in den Nächten wie ein Fluch verfolgt scheinbar.
Es wäre ein so schöner frischer neuer Wind für die IP gewesen, wenn man endlich mal die Eier in der Hose gehabt hätte, ein etwas erwachseneres und dunkleres Dragon Quest mit dem Untertitel Flames of Fate zu bringen, so wie es ursprünglich angekündigt war.. statt jetzt sehen zu müssen, dass man nach Jahren der Informationsabstinenz plötzlich die 180-Gradwende vollzieht mit Charakterdesigns, aus der Hölle, die qualitativ einfach nicht das gleiche Niveau haben, wie die designs vorheriger Titel, mit ausnahme des weiblichen Charakters, wo ich mir wünschen täte, dass dieser mal der Hauptprotagonist gewesen wäre, statt wie praktisch IMMER mit nem männlichen Charakter daher zu kommen - das wär mal ne kleine aber feine Abwechslung gewesen auch.
Aber dazu hat das DQ-Team wie man sieht einfach nicht den MUMM für .. lieber Akira Toriyama Doktrin 12 sicher abspielen