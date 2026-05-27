Square Enix enthüllt überraschend ein brandneues „Dragon Quest“-Abenteuer

Der heutige Livestream zum 40. Geburtstag von Dragon Quest hat gewissermaßen geliefert. Trotz der knappen Laufzeit von nicht einmal zehn Minuten gab es eigentlich alles, was sich die meisten „Dragon Quest“-Fans gewünscht haben.

Die bereits vermutete „Switch 2“-Portierung von Dragon Quest XI S war ebenso dabei wie das sehnlichst erwartete Comeback von Dragon Quest XII. Und auch ein brandneues Spiel gab es: ein neues Dragon Quest Monsters.

Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt ist der neueste Teil der Spin-off-Reihe „Monsters“ und erscheint für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series sowie über Steam und Windows für PC. In Japan heißt das Spiel übrigens Dragon Quest Monsters 4, es ist also der vierte nummerierte Teil der Spin-off-Serie.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Protagonistinnen Bianca und Nera, die Fans bereits aus Dragon Quest V: Die Hand der Himmelsbraut kennen. Einen Termin gibt es noch nicht und der Trailer zeigt auch keine echten Spielszenen, doch das „coming soon“ im Livestream lässt Fans auf eine baldige Veröffentlichung hoffen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt, Square Enix