Im Test! 007 First Light ist ein Agenten-Thriller auf Oberklasse-Niveau

Titel 007 First Light 27. Mai 2026 IO Interactive 27. Mai 2026 IO Interactive 27. Mai 2026 IO Interactive System PlayStation 5, Xbox Series, PC Getestet für PlayStation 5 Entwickler IO Interactive Genres Action-Adventure Texte

Vertonung

Das James-Bond-Franchise gehört nicht erst seit den in jüngerer Vergangenheit erschienenen Titeln zum festen Bestandteil der Gaming-Welt. Bereits im Jahre 1982 feierte der Doppelnull-Agent seinen Einstand im Gaming-Sektor. Mit „Shaken but Not Stirred“ erschien das erste James-Bond-Videospiel für ZX Spectrum von Sinclair, einem britischen Elektronik-Hersteller.

Daraufhin folgten unzählige weitere Ableger der Reihe für die verschiedensten Plattformen. Mal als Film-Adaption und mal als völlig neu interpretierte Variante des britischen Geheimagenten. Speziell die Titel, die in der jüngeren Vergangenheit erschienen sind, bekamen allerdings oft nur mittelmäßige Kritiken und verschwanden daher auch recht schnell wieder in der Versenkung. Zuletzt erschienene 007-Titel waren beispielsweise das GoldenEye-Remake oder James Bond 007: Blood Stone aus dem Jahre 2010 oder das 2012 erschienene 007 Legends. Dann war es lange Zeit still um den wohl bekanntesten Geheimagenten der Welt.

Im November des Jahres 2020 verkündete der in Dänemark ansässige Entwickler IO Interactive dann das neue „Project 007“. Dieser neue Titel soll eine bisher noch unbekannte Lebensphase von James Bond zeigen. Sozusagen ein Neuanfang des Agenten in der Gaming-Welt. Denn IO Interactive möchte mit diesem neuen Projekt die Vorgeschichte des MI6-Agenten näher beleuchten und den Werdegang von James Bond zu einem Doppelnull-Agenten hin veranschaulichen.

Das geheimnisvolle „Project 007“ wurde im Juni 2025 dann offiziell als „007 First Light“ vorgestellt. 007 First Light erscheint nach vielen Jahren der Warterei nun endlich am 27. Mai für PS5, Xbox Series und PCs. Eine Version für Switch 2 wird ebenfalls erscheinen. Aufgrund nicht näher genannter Umstände wurde diese Switch-2-Version jedoch auf Ende Sommer dieses Jahres verschoben.

Ob das neue Abenteuer rund um den smartesten Agenten der Welt begeistern kann und ob sich ein Kauf lohnt, erfahrt ihr natürlich wie immer in unserem ausführlichen Test.

Das Leben eines Doppelnull-Agenten ist verdammt schwer

In 007 First Light übernehmen wir die Rolle eines noch sehr jungen James Bond. Dieser ist gerade mal 26 Jahre alt und noch sehr unerfahren in der Welt der geheimen Operationen. Während eines brenzligen und eigentlich absolut aussichtslosen Auftrags, aus welchem sich Bond erfolgreich retten konnte, machte dieser mit äußerst mutigen und absolut heldenhaften Entscheidungen auf sich aufmerksam. Natürlich bleiben solche großen Taten nicht ungesehen und so wird auch der britische Geheimdienst „MI6“ auf den jungen Bond aufmerksam.

Da der MI6 stets auf der Suche nach neuen und talentierten Mitarbeitern ist, wird der junge James Bond kurzerhand in eine Art Ausbildungsprogramm für Doppelnull-Agenten aufgenommen. Hier beginnt unsere Reise voller geheimer Missionen, Intrigen und der stetigen Gefahr, die auf unseren Helden lauert.

Ein Spionage-Thriller der Sonderklasse, könnte man sagen, und speziell, was die Präsentation anbelangt, steht 007 First Light den großen Vorbildern der Kinoleinwand in nichts nach. Natürlich sind auch altbekannte James-Bond-Gesichter mit von der Partie. Neben Moneypenny geben sich auch „Q“ und „M“ die Klinke in die Hand. Hier wurden also alle Punkte abgehakt, die 007 First Light zu einem wahrhaftigen Bond-Abenteuer machen.

Berühmte Attentäter-Reihe als Blaupause

Den Hitman-Einfluss merkt man 007 First Light natürlich zu jeder Zeit an. Kein Wunder, denn gerade dieses Projekt war wohl das bisher größte für den dänischen Entwickler IO Interactive. Neben dem optischen Stil, der stark an den letzten Hitman-Teil erinnert, ist es vor allem der Aufbau der Missionen, der einen immer wieder an die Abenteuer des glatzköpfigen Attentäters erinnert.

Bei 007 First Light steht das Observieren und das leise Vorgehen stets an oberster Stelle. Natürlich kann man auf Wunsch auch auf pure Waffengewalt zurückgreifen. Ganz im Stile des britischen Agenten ist das aber natürlich nicht. Leises Vorgehen wird also belohnt und beschert uns am Ende auch das bessere Ergebnis beim Abschluss der Missionen. Die Missionen sind natürlich auch darauf ausgelegt, überlegt und leise angegangen zu werden.

Es gibt allerlei Gadgets und die „Q-Watch“, eine schicke Armbanduhr, ist eines unserer Hauptwerkzeuge. Mit dieser können wir beispielsweise Giftpfeile verschießen, mit dem Laser Gegenstände durchtrennen oder Personen ablenken oder sogar diverse Rauch- und Blendgranaten abfeuern. Ein absolutes Allzweck-Werkzeug und das wichtigste Werkzeug von James Bond. Gerade die Q-Watch ist es, die 007 First Light von einem Hitman abhebt. Denn genau hier kommt die Finesse eines James Bond zum Tragen und so haben wir die Möglichkeit, die Missionen noch vielseitiger und vor allem individueller zu lösen.

Hin und wieder werden die sehr actionlastigen Missionen auch von wilden Verfolgungsjagden mit diversen Vehikeln aufgelockert. Nichts schreit schließlich mehr James Bond als eine ordentliche Verfolgungsjagd, oder? Aber Spaß beiseite, auch diese Fahrmissionen sind spaßig und unterhaltsam ausgefallen und runden das ohnehin schon sehr gute Gesamtbild noch weiter ab.

Auch haben die Entwickler von IO Interactive an die Bond-typischen Ablenkungsmanöver gedacht. Wir können die Gegner beispielsweise verwirren, indem wir eine Aufgabe vortäuschen. Wenn der jeweilige Gegner dann in Reichweite ist, kann man zum finalen Takedown ansetzen um so siegreich aus einer brenzligen Situation zu gehen. Ein tolles Feature, welches Bond-typisch fast schon dazugehört.

Weitere anspruchsvolle Missionen warten im Simulator

Auf Wunsch kann man außerdem verschiedenste Missionen im Simulator des MI6-Hauptquartiers absolvieren. Hier werden dann vor allem die einzelnen Schwerpunkte wie beispielsweise diverse Schleichmechaniken gefordert.

Diese Simulator-Missionen können teilweise ganz schön knackig ausfallen und hier ist wirklich Beherrschung gefragt, um während der hektischen Missionen einen kühlen Kopf zu bewahren. Eine ganz besondere Extra-Herausforderung für alle, die nach dem Beenden der Story noch nicht genug Bond-Luft geschnuppert haben.

Manchmal etwas planlos unterwegs

Der einzige große Kritikpunkt, den ich speziell am Missionsdesign von 007 First Light habe, ist die Tatsache, dass ich oft nicht wusste, wo ich denn jetzt gerade hingehen soll oder was genau von mir verlangt wird. Zu oft bin ich minutenlang die Locations abgelaufen, nur um am Ende auf das eigentlich Offensichtliche zu stoßen. Hier wäre hier und da vielleicht ein Wink in die richtige Richtung gut gewesen.

Optischer Leckerbissen mit etwas angestaubter Engine

Im Großen und Ganzen kommt 007 First Light wirklich schick daher. Wunderschöne Locations treffen auf knackige Effekte, scharfe Texturen und mehr als ordentliche Charaktermodelle. Ein rundes Gesamtpaket also, an dem es wirklich wenig zu mäkeln gibt.

Das Spiel läuft auf der hauseigenen „Glacier“-Engine, auf welcher bereits Titel wie Deus Ex: Mankind Divided oder auch die letzten Hitman-Ableger liefen. Das merkt man 007 First Light auch ein wenig an. Denn hier und da merkt man deutlich, dass technisch heutzutage auch etwas mehr drin gewesen wäre in Sachen grafischer Präsentation. Nichtsdestotrotz sieht 007 First Light wirklich sehr gut aus und lässt optisch nur wenige Wünsche offen.

007 First Light lief während unserer Testphase außerdem stets mit flüssigen 60 FPS über den Bildschirm. Neben dem Performance-Modus gibt es auch einen Qualitäts-Modus mit 30 FPS und einer höheren Auflösung. Auch im Performance-Modus sieht 007 First Light allerdings sehr gut aus und die etwas geringere Auflösung fällt einem höchstens bei der etwas unschärferen Weitsicht auf.

Kultiger Soundtrack trifft auf Synchronisation auf Hollywood-Niveau

»Der absolut kultige James-Bond-Soundtrack trifft auf knackige und ordentlich abgemischte Soundeffekte und eine fantastische Synchronisation auf Hollywood-Niveau.«

Der absolut kultige James-Bond-Soundtrack trifft auf knackige und ordentlich abgemischte Soundeffekte und eine fantastische Synchronisation auf Hollywood-Niveau. Gerade die englischen Sprecher geben wirklich alles und verleihen dem Titel das gewisse Etwas. Während des gesamten Abenteuers wird das extrem hohe Niveau in Sachen Synchronisation gehalten und somit kann man 007 First Light wirklich als ebenbürtig zu den Kino-Adaptionen bezeichnen. Qualitativ ist das hier Abgelieferte erste Güte.

Auch passt der gesamte Soundtrack stets zur jeweiligen Situation und verleiht den jeweiligen Situationen wahrhaftiges Kino-Feeling. Besser könnte man einen Soundtrack quasi nicht auswählen. Aber wir reden hier ja schließlich auch von einem James-Bond-Abenteuer. Das Beste ist also gerade gut genug.

Spannendes Agenten-Abenteuer auf Oberklasse-Niveau

007 First Light ist vor allem eins – spannende Bombast-Action auf Hollywood-Niveau. Selten konnte mich ein Bond-Spiel so schnell in seinen Bann ziehen. Vor allem die kinoreife Präsentation und die spannenden Missionen sind Grund dafür, sich immer wieder in das actionlastige Abenteuer zu stürzen. Sowohl die optische als auch die tontechnische Präsentation sind auf oberstem Niveau und runden das Gesamtbild perfekt ab. Speziell die Locations sehen meist umwerfend aus und versetzen uns gekonnt in die Rolle des bekanntesten Agenten der Welt. 007 First Light ist absolutes Pflichtprogramm für Bond-Fans und Fans von actionlastigen Titeln im Allgemeinen. Aber auch Spielern, die einfach mal wieder ein Bombast-Abenteuer auf oberstem Niveau erleben wollen, kann man den Titel wärmstens ans Herz legen. Hier wurde wirklich alles richtig gemacht und 007 First Light ist somit einer der besten Bond-Titel überhaupt. Für mich also ein absoluter Pflichtkauf in diesem Jahr.

Story Wir erleben die Anfänge des jungen James Bond auf dem Weg zu einem Doppelnull-Agenten. Dieser begibt sich auf eine schwierige Mission, deren Chancen auf Erfolg fast schon aussichtslos sind. Gameplay Stealth und überlegtes Vorgehen sind hier gefragt. Wer auf stumpfes Geballer steht, ist hier definitiv fehl am Platz. Grafik Tolle Optik mit wunderschönen Locations, tollen Effekten und ordentlichen Charaktermodellen. Dennoch merkt man der Engine ihr Alter etwas an. Sound Genialer Bond-Soundtrack gepaart mit einer fantastischen Synchronisation ergeben ein perfektes Gesamtbild. Sonstiges In manchen Missionen habe ich mich hin und wieder verloren und musste teilweise planlos mehrere Minuten nach dem richtigen Weg suchen. Hier wären diverse Hinweise immer mal wieder ganz praktisch gewesen.

Bildmaterial: 007 First Light, IO Interactive