Pokémon meets Minecraft: Diese Mischung begeistert bei Kickstarter gerade die Fans

„Wir alle erinnern uns an unser erstes Pokémon-Spiel und daran, wie unsere Fantasie es größer, tiefgründiger und lebendiger machte. Als wir es Jahre später erneut spielten, wurde uns klar, dass das Spiel, an das wir uns erinnerten, größtenteils nur in unseren Köpfen existierte“, so die Macher des Projekts, um das es jetzt geht.

Wenn ihr jetzt denkt: genau. Dann seid ihr vielleicht der nächste von bisher über 540 Unterstützern der Kickstarter-Kampagne zum Genre-Mix aus Pokémon und Minecraft. Mit Tomo: Endless Blue will das Indie-Studio Onibi genau das Spiel erschaffen, von dem sie dachten, dass sie es damals gespielt hätten. Diesmal wirklich.

Um das erreichen hat man sich eine vollständig bearbeitbare Voxel-Welt, inspiriert eben von Minecraft, erdacht. Das Studio Onibi ist gespickt mit Vetereanen, die zuvor an Fall Guys, Baldur’s Gate 3 und League of Legends gearbeitet haben. Nur an Geld mangelt’s eben.

Aber wohl nicht mehr lange. Von den gut 86.000 Euro, welche die Kickstarter-Kampagne anstrebt, sind schon über 64.000 Euro zusammengekommen. Bei noch 23 ausstehenden Tagen sollte auch der Rest zu knacken sein. Stretch Goals bietet die Kampagne nicht, aber während in der Alpha die Lokalisierungen begrenzt sind, strebe man für die Vollversion an, dass möglichst viele Fans das Spiel in ihrer Muttersprache spielen können.

Nicht nur die Kickstarter-Kampagne erregt viel Aufmerksamkeit. Der erste Trailer, der eine cinematische Kollaboration mit Ai Higuchi (Attack on Titan: The Final Season) und Cécile Corbel (Arrietty, Studio Ghibli) ist, erreichte über 1,8 Millionen Views. Der zweite, neuere Trailer (unten eingebunden) zeigt, was ihr am Ende wirklich spielt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tomo: Endless Blue, Onibi