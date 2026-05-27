Die „Tetris 99“-Entwickler kündigen Tetris the Grand Master 4: Absolute Eye für Switch an

Seit mehreren Jahren gibt es die Arcade-Tetris-Reihe Tetris the Grand Master auf der Nintendo Switch in Form der Arcade Archives. Jetzt kündigt ARIKA Tetris the Grand Master 4: Absolute Eye für Nintendo Switch an. Das Spiel wird am 4. Juni im Nintendo eShop veröffentlicht. Bisher war die neuste Version des Arcade-Spiels nur via Steam erhältlich.

Präzises Gameplay, das modernes Tetris geprägt hat

Im Westen dürfte ARIKA vor allem von diversen Nintendo-Puzzlespielen bekannt sein – das präzise Gameplay erregte auch bei Nintendo Aufmerksamkeit. In den letzten Jahren gab es etliche Aufträge für die Entwicklung von etwa Dr. Mario Online Rx (2008, Wii), Dr. Mario Express (2008, Nintendo DSi), Dr. Luigi (2013, Wii U) und Dr. Mario: Miracle Cure (2015, Nintendo 3DS) sowie Tetris 99.

Tetris the Grand Master ist dabei ein Ableger der legendären Tetris-Reihe, der modernes Tetris-Gameplay entscheidend mitgeprägt hat – von der Möglichkeit, Blöcke zurückzuhalten über das Rotieren am Boden ohne vorzeitig einzurasten sowie den 20G-Modus, der Vorausplanung und präzises Timing beim Drehen der Steine erfordert.

Das erstmals im August 1998 in japanischen Arcades veröffentlichte Action-Puzzle-Spiel Tetris the Grand Master wurde von vielen Fans als eine fordernde Tetris-Version für besonders engagierte Spieler geschätzt, vollgepackt mit tiefen und belohnenden Spielsystemen.

Die Switch-Version wurde im Gegensatz zur Steam-Version leicht angepasst, sodass die Erfolge nicht direkt vergleichbar sind. Vor allem wurde der Schwierigkeitsgrad für die Controller-Steuerung angepasst – üblicherweise werden für das Spiel hochwertige Tastaturen oder Fight-Sticks genutzt. Deshalb werden auch USB-Geräte in der Switch-Version unterstützt.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Tetris the Grand Master 4: Absolute Eye, ARIKA