Sony PlayStation meldet das nächste kontroverse Technologie-Patent an

Sony hat eine KI-Technologie patentieren lassen, die Ladezeiten erkennen, entsprechende Berechnungen anstellen und SpielerInnen während dieser Wartezeiten Inhalte wie Werbung präsentieren soll.
Den Informationen aus dem Patent zufolge – das ursprünglich im Jahr 2024 angemeldet und am 21. Mai 2026 veröffentlicht wurde – würde die KI, sobald SpielerInnen einen Ladebildschirm erreichen, die voraussichtliche Dauer dieses Ladebildschirms abschätzen und daraufhin entscheiden, welche Medieninhalte oder Werbeanzeigen abgespielt würden.
Die Auswahl der Werbeanzeigen würde dabei auf deren Dauer basieren, wobei der Werbeblock kürzer ausfallen müsste als der eigentliche Ladevorgang. So solle sichergestellt werden, dass die Werbung nicht im Weg ist, sobald das Spiel fortgesetzt wird.
Mit Werbung während der Ladezeiten bombardiert werden? Für SpielerInnen sicherlich keine allzu attraktive Vorstellung. Das Patent deutet jedoch darauf hin, dass die Technologie potenziell auch andere Inhalte anzeigen könnte.
So könnten beispielsweise Videos von Entwickler- oder Publisher-Kanälen abgespielt, KI-generierte Highlight-Zusammenfassungen eingeblendet oder auch KI-erstellte Analysen zu den bevorstehenden Gegnern im nächsten Match präsentiert werden.
Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Sony ein Patent für KI- oder Machine-Learning-Technologien anmeldet. 2025 hat Sony bereits Technologien patentieren lassen – etwa zur Echtzeit-Zensur oder auch zur Erstellung von KI-generierten Podcasts. Derzeit gibt es keine offiziellen Pläne, eine dieser Technologien in das aktuelle Ökosystem der PlayStation 5 zu integrieren.
Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
17 Kommentare
Sony laberte doch... 0 LadeLadezeit mit der PS5...
Nun, wäre es nicht ein unglaublicher Zufall, wenn Sony es jetzt nicht mehr hinbekommt, die Spiele so zu optimieren, dass sie keine Ladezeiten mehr benötigen? Third Party - Spiele haben teils noch Ladezeiten, wäre es nicht irgendwie witzig, wenn Sony Spiele von jetzt an... sagen wir so dermaßen ambitioniert sind, dass sie UNBEDINGT Ladezeiten benötigen? Verdächtig lange Ladezeiten? Und zwar GENAU in dem Moment, in dem man sich entschließen würde, sein Patent TATSÄCHLICH umzusetzen?
Das wäre ja wirklich ein zu witziger Zufall.
La vie est drôle.
Patente müssen ja (insofern jeweilige Patente überhaupt genutzt werden) auch nicht zwangsläufig nur Offensiv, sondern können ja auch Defensiv genutzt werden (und werden teilweise ja auch So genutzt) ...
Also So, dass Jeweiliges, was patentiert wurde, absolut rein gar nicht genutzt wird / absolut rein gar nicht genutzt werden soll...
Und, im Gegenteil, sogar durch jeweiliges Patent möglichst verhindert (oder zumindest minimiert) wird, dass Jeweiliges was patentiert wurde von Anderen genutzt wird...
Und Falls es Doch von Anderen genutzt werden sollte, jeweilige Andere eben eine Lizenzgebühr / fiktive Lizenzgebühr oder Schadensersatz für die erlaubte / unerlaubte Nutzung des jeweilig Patentieren an die Partei zahlen müssen, die Jeweiliges hat patentieren lassen.
"Wie sehr und wie oft wollen Sie die Marke PlayStation eigentlich noch in den Dreck ziehen?"
Sony: "Ja."
Mir fehlen die Worte. Wenn's gerade nicht eindeutig (Ende) Mai wäre, hätte ich die News als Aprilscherz abgetan. Wie hier schon erwähnt wurde: Sollte sich so eine Praktik etablieren, würde ich mein Hobby ebenfalls überdenken.
Und sollte dieses Patent irgendwann Anwendung finden, würde ich am Ehesten Damit rechnen, dass es Optional wäre und bei Tatsächlicher Verwendung im Sinne von Werbung, irgendeine Gegenleistung (wie Beispielsweise kostenloses PS+ ) gäbe.