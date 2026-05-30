Sony PlayStation meldet das nächste kontroverse Technologie-Patent an

Sony hat eine KI-Technologie patentieren lassen, die Ladezeiten erkennen, entsprechende Berechnungen anstellen und SpielerInnen während dieser Wartezeiten Inhalte wie Werbung präsentieren soll.

Den Informationen aus dem Patent zufolge – das ursprünglich im Jahr 2024 angemeldet und am 21. Mai 2026 veröffentlicht wurde – würde die KI, sobald SpielerInnen einen Ladebildschirm erreichen, die voraussichtliche Dauer dieses Ladebildschirms abschätzen und daraufhin entscheiden, welche Medieninhalte oder Werbeanzeigen abgespielt würden.

Die Auswahl der Werbeanzeigen würde dabei auf deren Dauer basieren, wobei der Werbeblock kürzer ausfallen müsste als der eigentliche Ladevorgang. So solle sichergestellt werden, dass die Werbung nicht im Weg ist, sobald das Spiel fortgesetzt wird.

Mit Werbung während der Ladezeiten bombardiert werden? Für SpielerInnen sicherlich keine allzu attraktive Vorstellung. Das Patent deutet jedoch darauf hin, dass die Technologie potenziell auch andere Inhalte anzeigen könnte.

So könnten beispielsweise Videos von Entwickler- oder Publisher-Kanälen abgespielt, KI-generierte Highlight-Zusammenfassungen eingeblendet oder auch KI-erstellte Analysen zu den bevorstehenden Gegnern im nächsten Match präsentiert werden.

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Sony ein Patent für KI- oder Machine-Learning-Technologien anmeldet. 2025 hat Sony bereits Technologien patentieren lassen – etwa zur Echtzeit-Zensur oder auch zur Erstellung von KI-generierten Podcasts. Derzeit gibt es keine offiziellen Pläne, eine dieser Technologien in das aktuelle Ökosystem der PlayStation 5 zu integrieren.

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment