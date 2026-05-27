Das bisher erfolgreichste „Dragon Quest“ aller Zeiten landet jetzt auf der Switch 2

Square Enix hat Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition für Nintendo Switch 2 angekündigt. Die Portierung wird am 24. September erscheinen, wie man zum heutigen 40. Geburtstag von Dragon Quest bekannt gab. Die physische Version wird nur eine „Game Key Card“ bieten.

Das Spiel biete alle Features der vorherigen Veröffentlichungen und eine neue Option, mit der Fans zwischen einem Grafik- oder einem Performance-Modus wählen können.

Die neue Veröffentlichung war nach einer Alterseinstufung in Taiwan schon seit Wochen ein offenes Geheimnis. Das Spiel wurde 2017 zunächst exklusiv in Japan für PlayStation 4 und – fast vergessen – für Nintendo 3DS veröffentlicht. Im Westen erschien die PS4- und PC-Umsetzung im September 2018. Die 3DS-Fassung blieb dabei dem japanischen Markt vorbehalten.

Eine erweiterte Fassung mit dem Titel Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition folgte 2019 zunächst für Nintendo Switch, bevor sie Ende 2020 auch für PS4, Xbox One und PC erschien. Jetzt steht uns also eine weitere Version bevor.

Die kontinuierliche Plattformerweiterung hat wesentlich zur Langlebigkeit und den anhaltend starken Verkaufszahlen des Spiels beigetragen haben. Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals hat sich weltweit mehr als 8,5 Millionen Mal verkauft. Dragon Quest XI ist damit der erfolgreichste Einzeltitel der traditionsreichen JRPG-Reihe.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dragon Quest XI S, Square Enix