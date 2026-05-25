Inspiriert von Fire Emblem: Neues Taktik-RPG will Mischung aus Tiefe und Nostalgie bieten

Aus Bangkok kommt ein im klassischen Stil gehaltenes Strategie-Rollenspiel zu Steam. Tactics Wanderer wurde für PC angekündigt. Das Spiel stammt vom in Bangkok ansässigen Solo-Entwickler Critical Damage Studio und möchte eine Spielerfahrung liefern, die an Fire Emblem und Final Fantasy Tactics erinnert. Die Veröffentlichung ist für den Zeitraum zwischen dem vierten Quartal 2026 und dem ersten Quartal 2027 via Steam geplant.

Auf dem Kontinent Athelon, herrscht nach langen Konflikten endlich Frieden. Diese Ruhe wird jedoch durch das Auftauchen der Armond zerstört, einer geheimnisvollen und unerbittlichen Spezies aus einem unbekannten Land, die jegliche Diplomatie ablehnt und Athelon seit Jahren belagert.

In ihrer Verzweiflung entsenden die Königreiche Elite-Expeditionstrupps, um den Ursprung der Invasoren aufzuspüren. Ihr begleitet sieben Helden aus den sieben Königreichen auf ihrer Reise, um die Wahrheit hinter den Armond aufzudecken und einen Weg zu finden, den Krieg endgültig zu beenden.

Taktische Tiefe und ein nostalgisches Spielerlebnis

Tactics Wanderer legt den Fokus auf tiefgehende Charakteranpassung und taktische Entscheidungsfindung. Wichtig ist dem Entwickler aber besonders ein nostalgisches und zugleich flüssiges Spielerlebnis. Das Spiel bietet über 40 verschiedene Klassen sowie eine fesselnde Geschichte in 24 Kapiteln. Die Kampagne umfasst insgesamt 24 strategische Kapitel. Die sieben Hauptcharaktere, verfügen über eigene Entwicklungsbäume.

Unterstützungseinheiten können taktische Vorteile verschaffen. Eine besondere taktische Tiefe bieten die Sillringe, die in Kombination mit vorhandenen Fähigkeiten mächtige Effekte ermöglichen und besondere Waffen. Während normale Waffen keine Lebensdauer haben, bieten besonders starke Meisterwaffen zwar bessere Werte, verfügen jedoch über eine begrenzte Haltbarkeit.

Im normalen Spielmodus gibt es keinen permanenten Tod für Einheiten. Wer jedoch eine größere Herausforderung sucht, kann den Hard Mode wählen, in dem die Regel „Null Verluste“ gilt: Fällt auch nur eine Einheit, endet das Spiel sofort.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Tactics Wanderer, Critical Damage Studio