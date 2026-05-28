Wegen steigender Kosten: Valve erhöht Preise des über vier Jahren alten Steam Deck drastisch

Wie viele andere Hardwarehersteller auch erhöht Valve hat die Preise für das Steam Deck OLED deutlich. Als Grund dafür gibt man „steigende Kosten für Speicher und Massenspeicher“ an. Die Preisanpassungen für die alte Hardware fallen drastisch aus: Bis zu 230 Euro mehr müsst ihr nun für ein Steam Deck zahlen.
Bisher kostete das Steam Deck OLED mit 512 GB exakt 549 Euro – der Preis wurde auf 779 Euro angehoben. Noch deutlicher fällt die Preisanpassung für das Steam Deck OLED mit 1 TB aus, dessen Preis wurde von 679 Euro auf 919 Euro erhöht.
Bei Valve selbst gibt es aber weiterhin günstigere, generalüberholte Modelle – einschließlich der LCD-Variante. Eine Alternative bleibt das ROG Xbox Ally mit ähnlicher Hardware für weiterhin 599 Euro, auf dem SteamOS und Bazzite nachinstalliert werden können.
Für weniger anspruchsvolle Gamer hatten wir erst vor wenigen Tagen mit dem AYN Thor ein Gerät unter 400 Euro im Test – allerdings funktionieren wegen der deutlich anderen Hardware weniger Spiele auf dem Gerät und auch der Komfort fehlt.
via Valve, Bildmaterial: Valve
8 Kommentare
Irgendwie lustig das wir immer noch KI Diskutieren wenn wir uns am Ende deswegen eh nicht das leisten können worüber wie diskutieren (Natürlich gibt es noch andere Faktoren, aber der KI is einer der Hauptfaktoren). Also hier haben wir einen weiteren Punkt auf der sehr langen Liste was für Nachteile KI uns bring. Die Vorteile Seite bleibt weiterhin leer und ich warte immer noch bis da mal was kommt, wird anscheinend wohl nichts mehr.
Nein, der Punkt ( "steigende Endverbraucherpreise aufgrund gestiegener Kosten für Speicher" ) ist ja nichts Neues.
Auch Nein...
Wenn man subjektiv keine Vorteile sehen kann oder / und will, ist das kein Beweis dafür, dass es auch tatsächlich objektiv keine Vorteile gab & gibt.
Dass es ätzend ist ist keine Frage .. wie bei Bitcoin, Corona, etc.
Aber einfach zu sagen KI ist komplett scheiße weil gerade Hardware mehr kostet ist auch ganz schön kurz gegriffen.
Die Entscheidung Valves ist zumindest konsequent: Der Verkauf der Spiele subventioniert nicht den Preis der Hardware, so wie es die Konsolenhersteller machen. Damit springen die Preise um bis zu 35% nach oben, während Sony und Nintendo mit gerade mal 20% vorpreschen.
Aber wo ich Sony und Nintendo irgendwo verstehen kann, bei Valve finde ich es einfach unverschämt. Valve profitiert bereits enorm von KI-Investitionen, und Gabe Newell steckt doch sehr tief in einem KI-Korruptions-Klüngel. Sich da hinzustellen und zu sagen: Das zahlen die Kunden, das geht einfach nicht klar. "Lord GabeN" geht hier natürlich trotzdem mit weißer Weste raus. War immer so, wird immer so bleiben.
Anfang des Jahres sollten ja die neuen Steam Machines eingeführt werden. Inzwischen werden astronomische Endverbraucherpreise zwischen 1000 und 1500 € für die Dinger auf dem Leistungsniveau einer PS5 Pro gemunkelt.
Ich vermute inzwischen, die Steam Machines kommen vielleicht gar nicht mehr raus.
Natürlich gibt es objektiv Vorteile. Meine ETFs steigen zum Beispiel aufgrund der US-Techlastigkeit aktuell gespenstisch an, teils 20 bis 30 Prozent im letzten Jahr, das ist echt Wahnsinn.
Dem Ottonormalbürger, Ottonormalverbraucher und Ottonormalspieler bringt das natürlich gar nichts, und @ElPsy hat ja einen extrem wichtigen Punkt genannt. Die Hardware dürfte in den nächsten Jahren des KI-Wettrüstens noch erheblich teurer werden.
Natürlich können wir die kommenden KI-generierten AAA-Quarkspiele trotzdem noch zocken.
Per Cloud Gaming natürlich nur.
Und weil diese Entwicklungen ja jetzt bereits glasklar sind, vorhersehbar und unausweichlich, kucke ich mir die Initiative "Stop Killing Video Games" an und bemitleide diese modernen Don Quichottes angesichts ihrer völlig sinnlosen Windmühlenkämpfe zutiefst.
Denn selbst wenn die AAA-Industrie bereit dazu wäre oder dazu gezwungen würde, uns irgendwelche Offline-Installer zur Verfügung zu stellen, macht das Ganze ja herzlich wenig Sinn, wenn wir Spiele offline auf unserer eigenen schwachen Hardware gar nicht zum laufen bekämen.
Nein ernsthaft, die KI-Unternehmen versohlen uns Spielern aktuell den Hintern blutig.
Was ja nun auch subjektiv ein Vorteil sein kann, wenn man drauf steht.
Das ist so ein Satz wie "Es war nicht alles schlecht in der DDR".
Wir werden in Zukunft so lange auf erschwingliche Hardware warten müssen wie die Opfer der Planwirtschaft auf ihren Trabanten. Und das ist auch nichts Temporäres, nichts, was sich nächstes Jahr in Wohlgefallen auflöst.
Bei der DDR hat's eine Revolution gebraucht und hier sehe ich eigentlich auch wenig praktikablere Lösungen.