Wegen steigender Kosten: Valve erhöht Preise des über vier Jahren alten Steam Deck drastisch

Wie viele andere Hardwarehersteller auch erhöht Valve hat die Preise für das Steam Deck OLED deutlich. Als Grund dafür gibt man „steigende Kosten für Speicher und Massenspeicher“ an. Die Preisanpassungen für die alte Hardware fallen drastisch aus: Bis zu 230 Euro mehr müsst ihr nun für ein Steam Deck zahlen.

Bisher kostete das Steam Deck OLED mit 512 GB exakt 549 Euro – der Preis wurde auf 779 Euro angehoben. Noch deutlicher fällt die Preisanpassung für das Steam Deck OLED mit 1 TB aus, dessen Preis wurde von 679 Euro auf 919 Euro erhöht.

Bei Valve selbst gibt es aber weiterhin günstigere, generalüberholte Modelle – einschließlich der LCD-Variante. Eine Alternative bleibt das ROG Xbox Ally mit ähnlicher Hardware für weiterhin 599 Euro, auf dem SteamOS und Bazzite nachinstalliert werden können.

Für weniger anspruchsvolle Gamer hatten wir erst vor wenigen Tagen mit dem AYN Thor ein Gerät unter 400 Euro im Test – allerdings funktionieren wegen der deutlich anderen Hardware weniger Spiele auf dem Gerät und auch der Komfort fehlt.

via Valve, Bildmaterial: Valve