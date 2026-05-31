Ein weiterer, unbeachteter Indie neben Mina the Hollower räumt gerade Traumwertungen ab

Aktuell vergeht kaum eine Woche, ohne dass ein neues Spiel mit außergewöhnlich hohen Wertungen für Schlagzeilen sorgt. Zuletzt stand vor allem Mina the Hollower im Mittelpunkt. Das neue Spiel der Shovel-Knight-Macher erreichte auf OpenCritic einen Wert von 93 Punkten und gilt derzeit als eines der bestbewerteten Spiele des Jahres 2026.

Fast unbemerkt hat jedoch ein weiteres Indie-Spiel in derselben Woche eine ähnlich beeindruckende Leistung hingelegt. Die Visual Novel Schrödinger’s Call kommt aktuell ebenfalls auf 93 Punkte bei OpenCritic und befindet sich damit praktisch auf Augenhöhe mit Mina the Hollower.

Das Spiel ist seit dem 27. Mai für den PC via Steam verfügbar und wurde vom japanischen Indie-Studio Acrobatic Chirimenjako als Debütitel veröffentlicht. Publisher ist SHUEISHA GAMES, die auch schon beim viel gefeierten OPUS: Prism Peak mit dabei waren. Aktuell gibt es keine deutschen Texte, nur englische, japanische und chinesische. Dafür gibt es aber jetzt schon eine Demo, die ihr ausprobieren könnt.

Zwischen Leben und Tod klingelt das Telefon

In Schrödinger’s Call übernehmen Spieler die Rolle von Mary, der „letzten Vertrauten der Welt“. Nur 21 Nanosekunden trennen Leben und Tod, während der Mond kurz davorsteht, auf die Erde zu stürzen.

Gemeinsam mit einer mysteriösen Katze namens Hamlet beantwortet Mary Anrufe von Menschen, die sich in den letzten Augenblicken zwischen Leben und Tod befinden. Sie hört ihren Geschichten, ihrem Bedauern und ihren letzten unerfüllten Wünschen zu und entscheidet, wie sie auf diese Schicksale reagiert.

Die Entwickler beschreiben das Spiel als eine Mischung aus Bilderbuch und emotionaler Erzählung über zwischenmenschliche Beziehungen, Verlust und Hoffnung. Statt auf Action setzt das Spiel vollständig auf seine Atmosphäre und die Geschichten der Figuren am anderen Ende der Leitung.

Noch ein kleiner Geheimtipp

Ganz direkt vergleichen lassen sich die Wertungen von Mina the Hollower und Schrödinger’s Call allerdings nicht. Während Mina mittlerweile auf fast 60 Reviews zurückblicken kann, basiert die aktuelle OpenCritic-Wertung von Schrödinger’s Call bislang nur auf rund elf Kritiken.

Dennoch zeigt der frühe Erfolg, dass das ungewöhnliche Konzept bei Kritikern hervorragend ankommt. Ob das Spiel seine Spitzenwertung halten kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen, wenn weitere Rezensionen hinzukommen.

Übrigens sollte man Schrödinger’s Call nicht mit Schrodinger’s Cat Burglar verwechseln. Der ebenfalls kürzlich erschienene Titel konnte ebenfalls starke Wertungen erzielen, setzt jedoch auf Rätsel im Stil von Portal und verfolgt ein völlig anderes Konzept. Wollt ihr Schrödinger’s Call mal eine Chance geben?

Der Launchtrailer:

via The Gamer, Bildmaterial: Schrödinger’s Call, Shueisha Games, Acrobatic Chirimenjako