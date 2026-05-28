Steins;Gate Re:Boot erscheint zunächst Konsolen-exklusiv für Xbox im Westen

Wir berichteten bereits vom westlichen Termin zu Steins;Gate Re:Boot, aber bis dato fehlte die Pressemeldung dazu und die offizielle Website war plötzlich auch kurz offline. Jetzt sind wir sortiert und können euch neben Grafiken zur Handelsversion auch einen Trailer nachreichen.

Das Reboot erscheint tatsächlich schon am 20. August digital für Xbox Series und PC-Steam im Westen. Nintendo- und PlayStation-Fans müssen sich bis zum Oktober gedulden. Am 29. Oktober erscheint Steins;Gate Re:Boot dann digital und physisch in Nordamerika und Europa für PS5, Switch und Switch 2.

Dann wird es eine Standard-Edition und eine Steelbook-Edition geben, die jeweils Cover-Illustrationen von Charakter-Designer huke bieten. Darüber hinaus gibt es Sticker als First-Print-Bonus. Vorbestellungen werden in Kürze möglich sein.

Wieso das Reboot zunächst Konsolen-exklusiv für Xbox im Westen erscheint, ist unklar. Ein Tribut an die einst exklusive Veröffentlichung des Originals für Xbox 360? Wer weiß. In Japan erscheint der neu aufgelegte Science-Adventure-Klassiker am 20. August für alle Plattformen.

Das Reboot heißt nicht umsonst so: Grafik, Charaktere und Benutzeroberfläche wurden komplett überarbeitet und die Story um ein neues Szenario erweitert. Wie Serien-Producer Tatsuya Matsubara außerdem enthüllte, gibt es unter anderem auch ein komplett neues Ending.

Die Handelsversion:

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Steins;Gate RE:BOOT, Spike Chunsoft, MAGES