Die ersten Stimmen sind da: Pokémon-inspiriertes RPG für Switch und PC kommt wohl gut an

Nach der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne und der Veröffentlichung am 26. Mai können SpielerInnen nun endlich selbst Hand an LumenTale: Memories of Trey anlegen. Das neue Monster-Sammel-RPG für Nintendo Switch und PC kommt dabei bislang überraschend gut an.

Entwickelt wurde das Spiel vom italienischen Indie-Studio Beehive Studios, das laut aktuellen Angaben aus nur 14 Personen besteht. Unterstützung erhielt das Team später zusätzlich von Team17, die das Projekt seit 2025 als Publisher begleiten. Das Spiel soll außerdem in Zukunft auch für die PlayStation und Xbox erscheinen, zumindest wenn man der ursprünglichen Kickstarter-Kampagne glaubt.

Charmanter Monster-Collector mit eigenen Ideen

In ersten Reviews wird LumenTale häufig als gelungene Mischung aus klassischem Monster-Sammel-RPG und eigenen Ideen beschrieben. Auf OpenCritic liegt der aktuelle Wert bei rund 82 Punkten, während auf Steam derzeit etwas unter zwei Drittel der Nutzerbewertungen positiv ausfallen.

Besonders gelobt werden dabei die Art Direction und die Kreaturendesigns. Die sogenannten „Animon“ sollen abwechslungsreich und einprägsam gestaltet sein. Insgesamt warten 140 sammelbare Wesen auf die Spielerinnen und Spieler.

Auch spielerisch geht LumenTale teilweise eigene Wege. Statt klassischer Eins-gegen-Eins-Kämpfe setzt das Spiel auf 4v4-Gefechte, die manche Kritiker zwar als etwas überladen empfinden, andere aber mit Reihen wie Shin Megami Tensei vergleichen.

Noch etwas unfertig, aber viel Potenzial

Ganz ohne Kritik kommt das Spiel allerdings nicht davon. Mehrere Tests sprechen von kleineren technischen Problemen, fehlenden Komfortfunktionen und vereinzelten Bugs, die sogar Quests blockieren können. Trotzdem scheint der allgemeine Tenor positiv auszufallen.

Viele sehen in LumenTale eine charmante Alternative zu klassischen Pokémon-Formeln, die sich zwar klar inspirieren lässt, aber dennoch versucht, eigene Akzente zu setzen. Gerade Fans von Spielen wie Temtem, Cassette Beasts oder Monster Sanctuary dürften hier auf ihre Kosten kommen.

Der Launchtrailer:

via GameRant, Bildmaterial: LumenTale: Memories of Trey, Team17, Beehive Studios