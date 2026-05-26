Neues 2,5D-RPG erinnert an Octopath Traveler und setzt auf Taktik ohne Zufallskämpfe

Der von Octopath Traveler populär gemachte HD-2D- beziehungsweise 2,5D-Look erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit – zumindest bei einigen RPG-Fans. Inzwischen greifen sogar Tools wie der neue RPG Maker U2U einen ähnlichen Stil auf. Nun wurde mit Echoes of the Flame ein weiteres Projekt angekündigt, das optisch genau in diese Richtung geht.

Hinter dem Spiel steckt der japanische Solo-Entwickler Konno Tobari, der sein neues storygetriebenes 2,5D-RPG auf Basis von RPG Developer Bakin entwickelt. Die Veröffentlichung für PC via Steam ist für November bis Dezember 2026 geplant. Zum Start wird allerdings zunächst nur japanische Sprachunterstützung enthalten sein. Englische sowie vereinfachte chinesische Texte sollen erst 2027 nachgereicht werden.

Zwei Gruppen, eine gemeinsame Reise

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei unterschiedliche Gruppen, deren Abenteuer aus wechselnden Perspektiven erzählt werden. In einer Welt, in der der Kreislauf der Seelen geschützt werden muss, brechen die sogenannten „Flame Wardens“ zu einer Reise in Richtung des heiligen Berges Coral auf.

Auf der westlichen Seite des Landes macht sich Haku gemeinsam mit seinem demi-menschlichen Freund Kaji und der ehemaligen Mafia-Angehörigen Mikoto auf den Weg. Gleichzeitig reist aus dem Osten der Flame Warden Ren mit seiner Kindheitsfreundin Maruka und dem mysteriösen Rakan los. Welche Verbindung zwischen beiden Gruppen besteht, soll sich erst im Laufe der Handlung entfalten.

Taktische Kämpfe ohne Zufallsbegegnungen

Auch spielerisch setzt Echoes of the Flame auf einige interessante Ideen. Zufallskämpfe soll es nicht geben. Stattdessen verspricht der Entwickler gezielt designte Begegnungen mit einem strategischen rundenbasierten Kampfsystem.

Eine zentrale Rolle spielt dabei das sogenannte Schild-System. Gegner besitzen neben ihren Lebenspunkten einen zusätzlichen Schildwert, der zunächst reduziert werden muss, um effektiv Schaden auszuteilen. Octopath Traveler lässt hier definitiv auch grüßen. Gleichzeitig können SpielerInnen ihre Charaktere flexibel über sogenannte Combat Points ausbauen, die statt klassischer Levelaufstiege genutzt werden.

Dazu kommen Ausrüstungsanpassungen über Spirit Stones sowie Status-Effekte, die sich schrittweise aufbauen und stark an Soulslikes erinnern sollen. Wer sich stärker auf die Handlung konzentrieren möchte, kann zudem einen geplanten Easy Mode nutzen. Die Spielzeit soll laut Entwickler je nach Spielstil etwa zehn bis fünfzehn Stunden betragen. Spricht euch der Titel an, wenn er mal auf Englisch verfügbar sein wird?

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Echoes of the Flame, Konno Tobari