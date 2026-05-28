Dieses neue Taktik-RPG verändert mitten im Kampf einfach das Schlachtfeld

Mit Calame wurde ein neues rundenbasiertes Strategie-RPG für PlayStation 5, Xbox Series und PC angekündigt. Entwickelt wird das Spiel von Nextale Games und setzt auf klassische Grid-Kämpfe kombiniert mit einer interessanten Mechanik, die direkt das Schlachtfeld verändern soll.

Die PC-Version soll 2026 über Steam erscheinen, Konsolenversionen für PS5 und Xbox Series folgen 2027. Bereits jetzt steht außerdem eine Demo zum Steam Next Fest bereit. Es wird auch deutsche Texte geben und sogar eine englische Sprachausgabe.

Taktik-Kämpfe mit veränderbarer Spielwelt

Calame spielt im Königreich Westalia, in dem Ruhm und Legenden nicht nur Geschichten sind, sondern reale Macht besitzen. Wird eine Legende stark genug, kann sie sogar das Schlachtfeld verändern oder ihre Nutzer verschlingen. So zumindest nach den Angaben der Entwickler auf Steam.

Im Mittelpunkt steht eine fragile Rebellion gegen den sogenannten „King of Light“. Dabei müssen zwei verfeindete Fraktionen zusammenarbeiten: Die Panthers wollen den Thron zurückerobern, während Kenmare für die Freiheit der Bevölkerung kämpft. Als Spieler übernimmt man die Führung dieses schwierigen Bündnisses.

Spielerisch orientiert sich Calame an klassischen Taktik-RPGs mit isometrischer Perspektive. Positionierung, Blickrichtung der Einheiten und Klassenkombinationen sollen eine zentrale Rolle spielen. Neben Nahkämpfern und Fernkämpfern stehen auch Magier und Support-Klassen zur Verfügung.

Das Schlachtfeld wird zur Waffe

Die größte Besonderheit ist allerdings die sogenannte „Correction“-Mechanik. Mit ihr können SpielerInnen mitten im Kampf Teile des Schlachtfelds verändern und manipulieren. Dadurch soll die Umgebung selbst zu einer taktischen Waffe werden.

Zusätzlich verspricht das Spiel umfangreiche Rollenspielsysteme mit Levelaufstiegen, Fähigkeiten und legendärer Ausrüstung. Entscheidungen außerhalb der Kämpfe beeinflussen außerdem die politische Ausrichtung der Rebellion und verändern dauerhaft Beziehungen, passive Fähigkeiten und sogar den Verlauf der Geschichte. Einen ersten Trailer könnt ihr euch jetzt wieder unten anschauen.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Calame, Nextale Games