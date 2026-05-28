Das neue Kidbash: Super Legend ist explizit und wirklich absolut nicht von Kirby 64 inspiriert

Der Roguelike-Action-Platformer Kidbash: Super Legend erscheint Anfang 2027 für Konsolen und PCs über Steam, wie der wiederbelebte Publisher Acclaim sowie die indonesischen Entwickler Authentic Remixes und Fat Raccoon bekannt gaben. Im PlayStation Store und Microsoft Store kann man das Spiel bereits zur Wunschliste hinzufügen.

„Kidbash hat sofort unsere gesamte Aufmerksamkeit auf sich gezogen“, sagte Marc Anthony Rodriguez, Director of Publishing and Strategic Partnerships bei Acclaim. „Es fühlt sich an, als hätte jemand einen verlorenen Action-Klassiker aus der PS3- und Dreamcast-Ära ausgegraben und ihm eine moderne Seele der 2020er verliehen.“

Die Studios hätten ein Spiel „mit echtem Stil, echtem Gameplay und einer Menge Persönlichkeit geschaffen“, freut sich Rodriguez. Kidbash: Super Legend ist ein Roguelike-Action-Platformer, der nostalgisches Gameplay mit einer charakterstarken Geschichte verbindet.

Der Protagonist Kidbash erwacht ohne Erinnerung an seine Vergangenheit, kennt nur seinen Namen und verspürt den brennenden Wunsch, ein Held zu werden. Nachdem er daran scheitert, das nahegelegene Dorf Mandala zu retten, sucht er den legendären Bergmeister Tao Shen Long auf – nur um festzustellen, dass dieser verschwunden ist.

Totally not inspired by Kirby 64

Eine der Spezialfähigkeiten ist, zwei verschiedene Waffen zu kombinieren. Diese Effekte stapeln sich sogar und bieten eigene Spielmechaniken bietet. Das (und überhaupt das ganze Spiel) ist definitiv nicht von Kirby 64 inspiriert. „Totally not inspired by Kirby 64“, verspricht die Pressemeldung. Mit Mega Man hat das auch nichts zu tun.

Abseits der Kämpfe hilfst du einer Gruppe vergessener Videospiele-Charaktere beim Wiederaufbau ihres zerstörten Dorfes. Dein Fortschritt und die Charakterentwicklung sind direkt an das Wachstum des Dorfes gekoppelt. Unten seht ihr den neuen Cinematic-Trailer!

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Kidbash: Super Legend, Acclaim, Authentic Remixes, Fat Raccoon