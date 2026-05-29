Stray in Pixeloptik: In diesem neuen Cozy-Game seid ihr eine Katze im ländlichen Japan

Katzen scheinen weiterhin Hochkonjunktur in der Spielewelt zu haben. Nach Erfolgen wie Stray oder Little Kitty, Big City hat der japanische Indie-Entwickler Hibikai Games nun sein eigenes Katzen-Abenteuer vorgestellt. Das neue Spiel trägt den Namen Rural Cat Trails und wurde im Rahmen der Cozy Game Awards enthüllt.

Erscheinen soll das gemütliche Action-Adventure für PC via Steam. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es derzeit allerdings noch nicht, es soll aber noch irgendwann 2026 kommen. Einen ersten Trailer haben die Entwickler aber bereits veröffentlicht.

Als Hauskatze durch die Kirschblütensaison

Rural Cat Trails versetzt SpielerInnen in die Rolle einer Hauskatze, die während der Kirschblütensaison durch die beschauliche Kleinstadt Nanoha streift. Hoch über der Stadt befindet sich der Sakurana-Schrein, ein Ort mit besonderer Bedeutung für den verstorbenen Großvater der Katze. Genau dorthin führt die Reise.

Optisch setzt das Spiel auf einen charmanten Pixel-Look, der die Atmosphäre des ländlichen Japans einfängt. Statt großer Gefahren oder hektischer Action stehen Erkundung, kleine Geschichten und das Entdecken der Spielwelt im Mittelpunkt.

Katzenfähigkeiten und kleine Gefälligkeiten

Natürlich bringt die tierische Hauptrolle auch einige besondere Fähigkeiten mit sich. SpielerInnen können Wände hochspringen, Löcher graben, mit den Pfoten zuschlagen, durch enge Spalten schlüpfen oder mit einem kurzen Sprint Hindernisse überwinden.

Unterwegs lassen sich außerdem Katzenfutterdosen sammeln, die die Ausdauer erhöhen und längere Bewegungs-Kombinationen ermöglichen. Darüber hinaus trifft die Katze auf die Bewohner von Nanoha, denen mit kleinen Gefälligkeiten geholfen werden kann. Als Belohnung winken verschiedene Gegenstände und weitere Einblicke in das Dorfleben.

Mit seiner Mischung aus Katzen-Abenteuer, japanischer Landidylle und gemütlicher Atmosphäre dürfte Rural Cat Trails vor allem Fans von Cozy Games im Auge behalten. Was meint ihr? Setzt Rural Cat Trails bei Steam auf eure Wunschliste.

Der Trailer:

Bildmaterial: Rural Cat Trails, Hibikai Games