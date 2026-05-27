Die CrossCode-Macher helfen einem Kickstarter-Projekt mit einer Kollaboration

Vor einem Jahr kündigte das Indie-Entwicklerstudio Little Legendary das Cyber-Fantasy-2D-Metroidvania SHADE Protocol an. Dabei handelt es sich um ein rasantes Action-Abenteuer mit präzisen Kämpfen, Pixelgrafik und einer Handlung, die Menschlichkeit, Trauer, Musik und Maschinen miteinander vereint.

Ihr schlüpft in die Rolle von Zura, einer jungen und schildschwingenden Heldin, die die Überreste der Menschheit in einer vom SHADE-Virus veränderten Welt beschützt. Das Spiel bietet rasante Action-Kämpfe, ein System aus instrumentenbasierten Waffen sowie realitätsverändernde Fähigkeiten, mit denen ihr die Welt um euch herum zerschneiden, verschieben und neu gestalten könnt.

Kickstarter-Kampagne voraus

Um die erforderlichen finanziellen Mittel für die Fertigstellung zu erhalten, startet die Crowdfunding-Kampagne für SHADE Protocol in wenigen Tagen, genauer gesagt am 4. Juni 2026. Um dafür ein wenig Aufmerksamkeit zu generieren, hat Little Legendary eine Kollaboration mit Radical Fish Games angekündigt. Das Indie-Entwicklerstudio ist vor allem durch CrossCode und Alabaster Dawn bekannt.

Little Legendary x Radical Fish Games

Die Zusammenarbeit der beiden Indie-Studios vereint drei rasante Pixel-Art-Action-RPG-Welten, die für stilvolle Kämpfe, ausdrucksstarke Charaktere und eine tiefe Liebe zu außergewöhnlichen, spektakulären Welten bekannt sind.

„CrossCode und Alabaster Dawn verkörpern so vieles von dem, was wir an Indie-Spielen lieben: Tiefe, Charme, kreative Spielmechaniken und eine klare künstlerische Identität“, erklärte Kendall Quinones, Game Director bei Little Legendary, anlässlich der Ankündigung.

„Dass SHADE Protocol in irgendeiner Weise mit diesen Welten verbunden ist, bedeutet uns unglaublich viel. Wir sind große Fans von Radical Fish Games und können es kaum erwarten, dass SpielerInnen sehen, woran wir gemeinsam gearbeitet haben“, führt er weiter fort.

Kooperationspläne

Es gibt bereits einige konkrete Pläne für die Zusammenarbeit. So wird es in SHADE Protocol beispielsweise versteckte Bosse geben, die von den Charakteren und Mechaniken aus CrossCode und Alabaster Dawn inspiriert sein werden. Außerdem werden SpielerInnen thematisch passende „Harmonies“ nutzen können. Dabei handelt es sich um gewaltige, filmreife Spezialfähigkeiten, die den „Level 3 Combat Arts“ aus CrossCode nachempfunden sind.

Als Zusatzziel für die bald startende Kickstarter-Kampagne ist unter anderem Musik von Shirakumo Nagi geplant. Er ist der Komponist, welcher die Soundtracks für CrossCode und Alabaster Dawn geschrieben hat. Möglicherweise wird es auch einen umfangreichen DLC mit einem neuen Gebiet und einer eigenständigen Handlung geben.

In Alabaster Dawn wird es unter anderem neue „Divine Arts“ geben, die vom Stil von SHADE Protocol inspiriert sein werden. Zudem wird die Heldin Zura aus SHADE Protocol als spielbarer Reskin für Juno im Rogue-Lite-Modus des Spiels namens „Somu’s Dream“ verfügbar sein.

Radical Fish Games betont bei der Zusammenarbeit mit Little Legendary, dass die Fertigstellung des Hauptspiels Vorrang hat. Momentan befindet sich das Spiel noch im Early Access. Daher werden die Crossover-Inhalte erst in einer späteren Entwicklungsphase oder möglicherweise als Updates nach Version 1.0 implementiert. Eventuell schafft es sogar Lea aus CrossCode in Alabaster Dawn. Diese Möglichkeit deutet das Entwicklerstudio zumindest hin.

SHADE Protocol erscheint nach erfolgreicher Entwicklung für PCs via Steam.

Der erste Trailer:

Der Koop-Trailer:

via Kickstarter, Radical Fish Games, Bildmaterial: SHADE Protocol, Little Legendary