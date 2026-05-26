Die Party kann beginnen: Square Enix kündigt Stream zum 40. Geburtstag von Dragon Quest an

Die von Yuji Horii erschaffene und bis heute beliebte „Dragon Quest“-Reihe feiert in diesem Jahr am 27. Mai ihr 40-jähriges Jubiläum. In den letzten Tagen gab es bereits allerhand Gerüchte um mögliche Ankündigungen aus diesem Anlass.
Nicht zuletzt hatte Yuji Horii schon vor Tagen von einem Livestream zum Geburtstag gesprochen, doch Square Enix hatte diesen bis dato noch gar nicht angekündigt. Das holt man jetzt endlich nach. Am morgigen 27. Mai um 15 Uhr deutscher Zeit wird es losgehen.
Angaben zur Laufzeit des Streams gibt der Tweet nicht, doch die Famitsu berichtet von etwa 10 Minuten. Darüber hinaus sind weitere Details ziemlich vage. So ist bisher nur „ein Update vom Dragon-Quest-Team“ versprochen. Das kann natürlich alles bedeuten. Fans hoffen, endlich Dragon Quest XII wiederzusehen, das bereits 2021 angekündigt wurde.
Ziemlich wahrscheinlich ist die Ankündigung einer Portierung von Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals für Nintendo Switch 2. Das Spiel wurde in Taiwan bereits einer entsprechenden Alterseinstufung unterzogen.
Aber auch weitere Remakes sind denkbar. Square Enix hatte nach den Erdrick-Trilogie kürzlich Dragon Quest VII neu aufgelegt, aber hier scheint das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Möglich sind darüber hinaus auch weitere Spin-offs, aber auch Videos zu Merchandise oder bereits angekündigten Spielen wie Dragon Quest Smash/Grow.
6 Kommentare
Neben DQ12 würde ich mich ja über nen DQ Builders 3 freuen.
Wurden in letzter Zeit zu so Jubiläums Stream überhaupt mal was "neues" an Spielen angekündigt. In der Regel ist das doch eh nur ein bissel über die IP in Erinnerungen schwelgen und Merch die man bestellen kann.
Denke man sollte hier seine Erwartungshaltung nicht ganz so hoch schalten.
Die Famitsu berichtet, der Stream sei etwa 10 Minuten lang.
Ich mich prinzipiell auch, aber da dasselbe Studio gerade erst Pokémon Pokopia veröffentlicht hat, das ja eindeutig auf Builders aufbaut, dürfte das für die nächsten 3-4 Jahre erstmal vom Tisch sein, befürchte ich.
Ansonsten bin ich mal gespannt, was da morgen kommt. Wir sind um 15 Uhr voraussichtlich noch unterwegs, insofern werde ich es wohl erst gegen Abend sehen.
Meine Erwartungen an ein Jubiläums stream sind nicht unbedingt neue Spiele sondern eher ein Blick zurück
Freue mich aber so oder so drauf, Dragon Quest ist meine lieblings gaming IP