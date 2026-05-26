Die Party kann beginnen: Square Enix kündigt Stream zum 40. Geburtstag von Dragon Quest an

Die von Yuji Horii erschaffene und bis heute beliebte „Dragon Quest“-Reihe feiert in diesem Jahr am 27. Mai ihr 40-jähriges Jubiläum. In den letzten Tagen gab es bereits allerhand Gerüchte um mögliche Ankündigungen aus diesem Anlass.

Nicht zuletzt hatte Yuji Horii schon vor Tagen von einem Livestream zum Geburtstag gesprochen, doch Square Enix hatte diesen bis dato noch gar nicht angekündigt. Das holt man jetzt endlich nach. Am morgigen 27. Mai um 15 Uhr deutscher Zeit wird es losgehen.

Angaben zur Laufzeit des Streams gibt der Tweet nicht, doch die Famitsu berichtet von etwa 10 Minuten. Darüber hinaus sind weitere Details ziemlich vage. So ist bisher nur „ein Update vom Dragon-Quest-Team“ versprochen. Das kann natürlich alles bedeuten. Fans hoffen, endlich Dragon Quest XII wiederzusehen, das bereits 2021 angekündigt wurde.

Ziemlich wahrscheinlich ist die Ankündigung einer Portierung von Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals für Nintendo Switch 2. Das Spiel wurde in Taiwan bereits einer entsprechenden Alterseinstufung unterzogen.

Aber auch weitere Remakes sind denkbar. Square Enix hatte nach den Erdrick-Trilogie kürzlich Dragon Quest VII neu aufgelegt, aber hier scheint das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Möglich sind darüber hinaus auch weitere Spin-offs, aber auch Videos zu Merchandise oder bereits angekündigten Spielen wie Dragon Quest Smash/Grow.

Der Livestream: