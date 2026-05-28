Nintendo bringt einen der größten Rare- und N64-Klassiker zurück auf die Switch

„DK, Donkey Kong! DK, Donkey Kong is here!“ Nach dem von Kritikern gefeierten Donkey Kong Bananza aus dem vergangenen Jahr ist Donkey Kong endgültig zurück im Rampenlicht. Während Bananza die Reihe modernisierte, geht es jetzt zurück zu den eigenen Wurzeln: Donkey Kong 64 erscheint am 3. Juni für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket.

Damit erweitert Nintendo die Nintendo-64-Bibliothek der Switch erneut um einen echten Klassiker der Ära. Diesmal stammt es von den legendären britischen Entwicklern von Rare.

Zurück auf die DK-Insel

In Donkey Kong 64 kehrt der ikonische Bösewicht King K. Rool zurück und bedroht erneut die Heimat der Kongs. SpielerInnen übernehmen dabei nicht nur die Kontrolle über Donkey Kong selbst, sondern auch über Diddy Kong, Tiny Kong, Lanky Kong und Chunky Kong.

Jeder Kong besitzt eigene Fähigkeiten und Spezialangriffe, die zum Erkunden der großen Spielwelt benötigt werden. Neben Plattforming und Kämpfen warten auch zahlreiche Sammelobjekte, Rätsel und Minispiele auf die SpielerInnen.

Kultklassiker mit Multiplayer-Chaos

Besonders bekannt wurde Donkey Kong 64 damals für seinen enormen Umfang und die Vielzahl an Collectibles. Gleichzeitig bot das Spiel auch einen lokalen Mehrspieler-Modus mit Battle-Arenen für bis zu vier Personen.

Mit der Veröffentlichung auf Nintendo Switch können Fans den Rare-Klassiker nun erneut erleben – oder ihn erstmals nachholen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr den Titel damals gespielt?

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Nintendo