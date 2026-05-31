Dieses von klassischen JRPGs inspirierte Fantasy-Game ist selbst schon 10 Jahre in Arbeit

„Gut Ding will Weile haben“ gilt manchmal auch für Videospiele, denn Studio Atma hat an Gravastar über 10 Jahre lang gearbeitet. Das Science-Fiction-Fantasy-JRPG im japanischen Stil möchte mit einem schnellen, rundenbasierten Kampfsystem, das von 2D-Arcade-Kampfspielen inspiriert ist, seine Fans begeistern.

Ihr schlüpft in die Rolle von Baird, einem verwaisten Jungen auf dem Exoplaneten Aethera. Auf eurer Quest trefft ihr neue Gefährten und lernt, die Kraft der Sterne auf eurer Reise zu nutzen. Zufällig seid ihr ein Spectre – ein seltenes Wesen mit Kräften, die an die Sterne gebunden sind. Da passt es doch, dass auch Aethera in Gefahr ist und droht, in die Finsternis zu stürzen.

Gravastar ist ein Science-Fiction-Fantasy-JRPG, das eine nostalgische JRPG-Ästhetik mit einem einzigartigen und schnelllebigen bedingten rundenbasierten Kampfsystem kombiniert, inspiriert von 2D-Arcade-Kampfspielen. Das Kampfsystem unterscheidet sich von traditionellen rundenbasierten JRPGs durch sein Attack-Combo-Eingabesystem.

Verändere den Kampfverlauf, beherrsche die Bewegungsabläufe deines Charakters, baue enorme Combos auf und verkette Angriffe, um deine Gegner zu besiegen. Die Reise führt über fünf riesige Kontinente, auf denen SpielerInnen die reiche Geschichte Aetheras entdecken können.

Visuell verbindet das Spiel stilistische 3D-Animation im Stil traditioneller 2D-Animation mit handgemalten Texturen und schafft damit eine nostalgische JRPG-Ästhetik der 16- und 32-Bit-Ära mit modernem High-Definition-Upgrade. Die Umgebungen und die Oberwelt sind inspiriert von Breath of Fire 4.

Gravastar wird für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 und PCs verfügbar sein. Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt. Gut Ding will eben Weile haben. Einen Abriss über die letzten zehn Jahre der Entwicklung findet ihr auf der offiziellen Website.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Gravastar, Studio Atma